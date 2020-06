Er will Frauen stärken

Eppelheim.Auf Einladung des deutschen Freundeskreises Afghanistan weilt derzeit der frühere Präsident für Bildungs- und Erziehungswesen der afghanischen Provinz Khost, Khazan Gul Tani, in Deutschland. Sein Besuch führte ihn auch nach Eppelheim, wo eine erfreuliche Spendenübergabe auf ihn wartete.

Denn seit dem Jahr 2002 verbindet Gul Tani eine Freundschaft mit dem Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium (DBG) und dem Lehrerehepaar Ute Mayer-Böhning und Volker Mayer. Auf Initiative von Ute Mayer-Böhning veranstaltete die Schule insgesamt drei Sponsorenläufe, um mit den Erlösen Mädchen in Afghanistan einen Schulbesuch zu ermöglichen. In der Vergangenheit konnten mit den 145 000 Euro aus den Sponsorenläufen und durch Spenden in der afghanischen Provinz Khost unter Federführung von Khazan Gul Tani eine Mädchenschule gebaut und mehrfach Klassenzimmer zur Erweiterung angebaut werden. Durch weitere Spenden konnte die Schule, die im Südosten des Landes nahe der Grenze zu Pakistan liegt, auch gut ausgestattet werden.

Heute besuchen 2000 Mädchen von der ersten Klasse bis zum Abitur in der zwölften Klasse die Schule. „Die Schule platzt aus allen Nähten. Einige Klassen müssen im Freien unterrichtet werden, weil es zu wenig Klassenzimmer gibt“, verdeutlichte Gul Tani.

Herzenswunsch seiner Frau

Jetzt durfte er im Beisein von DBG-Schulleiter Thomas Becker und dem früheren Lehrer Volker Mayer erneut eine Geldspende entgegennehmen. Mayer, der bis zu seiner Pensionierung am Eppelheimer Gymnasium unterrichtete, erfüllte mit der Übergabe von 10 000 Euro an Khazan Gul Tani seiner im vergangenen Jahr verstorbenen Frau einen Herzenswunsch. Ute Mayer-Böhning hatte nicht nur anlässlich ihres 85. Geburtstages auf Geschenke verzichtet und um Spenden gebeten, sondern sie wollte auch, dass bei ihrer Trauerfeier statt Blumen lieber Geld für die Mädchenschule gesammelt wird. Die letzte Geldspende, die seine Frau praktisch noch in Auftrag gab, wertete Volker Mayer als schönen Abschluss ihres Engagements. Mayer-Böhning hatte im Jahr 2002 Khazan Gul Tani bei einer Veranstaltung in Berlin kennengelernt und sich seitdem sehr erfolgreich für den Bau und den Unterhalt der Mädchenschule eingesetzt.

Die evangelische Kirchengemeinde hat von Anfang an die Verwaltung der Gelder aus den Spendenaktionen übernommen. Die Kirchengemeinderäte Peter Bopp und Martin Gramm sowie die frühere Pfarramtssekretärin Gabriele Kähne haben sich ehrenamtlich darum gekümmert. Das Geld, das Peter Bopp mitgebracht hatte, möchte Gul Tani zur Sicherstellung der Schulbildung für Mädchen in Khost verwenden.

Wichtig ist ihm, dass es genügend Lehrerinnen gibt, die das Unterrichtsangebot aufrechterhalten können. Um dies auch in Zukunft gewährleisten zu können, ist es sein Ziel, Schülerinnen nach dem Abitur zu Lehrerinnen ausbilden zu lassen. Gul Tani möchte Frauen durch Bildung und Mitbestimmung stärken. Er geht im Umgang mit Frauen mit gutem Beispiel voran, schenkt jeder seiner Töchter bei ihrer Heirat ein Stück Land, für das sie mitverantwortlich ist und über dessen Verwendung sie mitbestimmen darf. Sein Handeln hat Vorbildfunktion. Er hofft, dass bald im ganzen Land ein Umdenken im Umgang mit Mädchen und Frauen stattfindet. Auch gegen gesellschaftliche Ungleichheit und die Schere zwischen Arm und Reich möchte er vorgehen und Lösungen suchen.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 25.06.2020