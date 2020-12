Er wird an allen Ecken und Enden fehlen

Eppelheim.Jetzt hieß es Abschied nehmen von Ehrenbürger Hans Stephan. Und das taten viele. Die große Wertschätzung, die dem gebürtigen Eppelheimer, der kurz vor seinem 88. Geburtstag verstarb, entgegengebracht wurde, zeigte sich schon im Blumenschmuck: Zehn prächtig gesteckte Trauerkränze sowie mehrere bepflanzte Schalen und Blumenge-stecke umsäumten den Sarg des Bundesverdienstkreuzträgers.

Als Sargbukett hatte die Familie ein ganz in Weiß gehaltenes Blumenarrangement gewählt. Vor dem Sarg lag ein großes mit weißen Rosen und Gerbera ausgestecktes Herz. „In Liebe“ war auf der Schleife zu lesen: Mit diesem wunderschönen Blumengruß verabschiedete sich Hans Stephans Gattin Ingrid von ihrem lieben Mann und die beiden Söhne Joachim und Frank von ihrem geschätzten Vater.

So vielfältig wie das Engagement und die Verdienste des Verstorbenen, so groß war auch die Trauergemeinde. Die Sitzplätze in der Friedhofshalle waren alle belegt. Auf dem Vorplatz hatten sich trotz Schnee und Kälte gut 70 Bürger, Freunde und Weggefährten versammelt. Die Trauerfeier zu besuchen, war vielen ein persönliches Bedürfnis, um den ehemaligen Lehrer und Rektor der Friedrich-Ebert-Schule, das langjährige Mitglied der SPD Eppelheim, den hochengagierten Gemeinde- und Kreisrat, das Mitglied der evangelischen Gemeinde, den langjährigen Turnvereinsvorsitzenden und leidenschaftlichen Sänger sowie den Buchautoren und das „historische Gedächtnis Eppelheims“ auf seinem letzten Weg zu begleiten.

Gesang war sein Wunsch

Pfarrerin Cristina Blázquez fasste in Worte, was viele fühlten und dachten: „Es tut weh, wenn einer aus unserer Mitte geht!“ Hans Stephan werde in Eppelheim „an allen Ecken und Enden“ fehlen. Trauerfeier und Beisetzung waren so von Familie und Pfarrerin gestaltet, wie es sich der Verstorbene noch zu Lebzeiten gewünscht hatte. „Singen sollt ihr!“ Das sei einer der Wünsche des Ehrenbürgers gewesen, wusste Blázquez. Da die Trauergemeinde aufgrund der Corona-Verordnung nicht singen durfte, übernahm dies Sänger Michael Leideritz. Begleitet wurde er von Peter Rudolf am Klavier.

Schon im Leben über den Tod nachzudenken, das habe Hans Stephan gemacht, so die Pfarrerin. „Erzählen Sie mir vom Paradies“, habe er sie so manches Mal aufgefordert und sich gewünscht, dass der liebe Gott für ihn auf seinem letzten Weg die Sterne zum Leuchten bringen möge, damit er die Tür zum Himmel findet. Hans Stephans irdisches Paradies sei seine Familie gewesen, wusste Cristina Blázquez. Seine Frau Ingrid und seine beiden Söhne Joachim und Frank hätten für ihn über allem gestanden.

Nachrufe kamen von Bürgermeisterin Patricia Rebmann, von Renate Schmidt für die SPD, von Dirk Manske für den Turnverein und von Klaus Preuß für den Sängerbund Germania. Alle Redner einte, dass sie sich vor seinem vielfältigen Schaffen und Wirken ehrfurchtsvoll verneigten und stolz waren, Hans Stephan persönlich gekannt zu haben. Beigesetzt wurde Hans Stephan im Familiengrab direkt neben der Friedhofshalle. Auf ein Ehrengrab, das ihm als Ehrenbürger zugestanden wäre, hat er verzichtet. sge

