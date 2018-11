Erneutes „Nein“ zu Bauvoranfrage

Eppelheim.Abgelehnt hat der Technische Ausschuss die Bauvoranfrage zur Errichtung eines Einfamilienwohnhauses auf dem Grundstück Seestraße 46. Der Ausschuss hatte das Bauvorhaben schon einmal zurückgewiesen, da es sich hinsichtlich des Maßes der baulichen Nutzung nicht in die nähere Umgebung einfüge. Das Baurechtsamt des Rhein-Neckar-Kreises hatte das geplante Vorhaben aber als zulässig erklärt.

Christa Balling-Gündling (Grüne) wollte einen genaueren Entwurf sehen. Für Bernd Binsch (EL) war die Planvorlage nicht aussagekräftig genug. Renate Schmidt (SPD) war „nach wie vor dagegen“, vor allem gegen eine Bebauung des hinteren Grundstückbereichs.

Trudbert Orth (CDU) wollte auf dem Grundstück „kein zweites Haus“. Eine Bebauung in zweiter Reihe dürfe so nicht sein: „Besser am bestehenden Haus anbauen.“

Nur Linus Wiegand (CDU) war für die Bauvoranfrage. Der mehrheitliche Beschluss wird auch nichts bringen, denn das Baurechtsamt des Rhein-Neckar-Kreises wird wieder anders entscheiden und die Stadt Eppelheim auffordern, erneut über das versagte Einvernehmen zu beraten. vw

