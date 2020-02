Erstmals exklusive ECC-Fasnachtsshow

Eppelheim.Das Jubiläum „1250 Jahre Eppelheim“ nimmt der Eppelheimer Carneval-Club (ECC) zum Anlass, um am Valentinstag – 14. Februar – erstmals in seiner Vereinsgeschichte zu einer bunten Fastnachtsshow einzuladen.

Exklusiv gibt es ab 20.11 Uhr in der Rudolf-Wild-Halle ein Unterhaltungsshowformat. „Der ECC holt die große Kunst der Unterhaltung nach Eppelheim. Wir freuen uns auf eine Comedy-Kabarett-Fastnachts-Show mit einer Reihe bekannter Gesichter, wie Stars aus der Hochburg Mainz und dem Rhein-Neckar-Raum“, ließ Sitzungspräsident Jens Schneider wissen. Der ECC packt Comedy, Kabarett und Fastnacht in eine närrische Abendshow. Das Beste, was die Region in der Fastnacht zu bieten hat, gibt sich ein Stelldichein, versprechen die Eppelheimer Karnevalisten. sge

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 14.02.2020