Anzeige

Eppelheim.Ein im Mittelalter entstandener Brauch lebt in vielen katholischen Kirchen weiter: Vor Ostern verhüllen viele Gemeinden die Kreuze in ihren Kirchen. Dadurch soll noch intensiver auf das Leiden von Jesus unter der Folter, seine grausame Hinrichtung und die alles überragende Auferstehung hingewiesen werden. Traditionell werden die Kreuze ab dem fünften Fastensonntag bis Ostern mit violetten Tüchern verhüllt, denn violett ist die Farbe der Fastenzeit.

Dieses Jahr lud das Gemeindeteam der Eppelheimer Pfarrei St. Joseph die Künstlerin Nicole Wessels ein, das über dem Altar hängende Kreuz der Christkönigkirche „den Blicken der Gläubigen zu entziehen“. Sie schuf gemeinsam mit dem Raumausstatter Klaus Gerling ein 2,40 Meter mal 1,80 Meter großes Gehäuse. Es erinnert an ein in Papier eingeschlagenes und sorgfältig verschnürtes Paket. Ein großer Aufkleber „Fragile“ (zerbrechlich) verstärkt den Eindruck.

Viele Fragen drängen sich auf

Die Verhüllung rückt das Kreuz verstärkt in das Bewusstsein. Den Betrachtern während und außerhalb der Messen drängen sich vielerlei Fragen auf: „Ist das ein Paket auf der Reise? Wohin ist es unterwegs? Was darin ist zerbrechlich? Der Glaube, die Ordnung der Welt, unsere Zuversicht? Enthält es wichtige Dinge wie zum Beispiel Nahrung für Körper und Seele? Und welche Inhalte müssen das sein? Was versteckt sich, vielleicht ein Geschenk? Worauf dürfen wir uns freuen, wenn die Hülle nach Karfreitag entfernt wird?“ Es geht also mehr um das Enthüllen als um das Verhüllen.