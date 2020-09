Es geht um Löwe, Ameise und Sperling

Eppelheim.Die Gemeindediakonin Johanna Hassfeld hat sich mit den Jugendbetreuern für Grundschulkinder ein dreitägiges Erlebnisprogramm überlegt. Wer die Sommerferien mit jeder Menge Spiel, Spaß und Sport, Bastelangeboten und spannenden Geschichten beenden wollte, der war bei den Kinder-Sommer-Tagen der evangelischen Kirchengemeinde genau richtig.

„Wir wollen mit den Kindern gemeinsam die letzten Ferientage verbringen und mit ihnen singen, spielen, basteln und viel Spaß haben“, erklärte die Gemeindediakonin. Zu den Kinder-Sommer-Tagen hatten sich 20 Grundschüler angemeldet. Die Jungen und Mädchen mit Gleichaltrigen zusammenzukommen, Gemeinschaft erleben, neue Freunde finden und die verschiedenen Angebote der Kirchengemeinde kennenlernen. Alle Kinder bekamen gleich am ersten Tag als schöne Erinnerung an die Sommer-Ferien-Tage ein Shirt mit aufgedrucktem Vornamen. Viel Platz für die Aktivitäten boten das große Gemeindehaus, die Wiese hinter der Kirche und der Stadtpark.

Das Jugendteam hatte als Motto „Die Tiere der Bibel“ für das abwechslungsreiche und unterhaltsame Programm ausgewählt. An jedem der drei Aktionsvormittage wurde ein anderes Tier und dessen Charaktereigenschaften vorgestellt und darauf die verschiedenen Spiel- und Bastelangebote ausgerichtet. Am ersten Tag stand der Löwe, der für seine Furchtlosigkeit und seine Stärke bekannt ist, im Mittelpunkt. Dazu gab es zum Einstieg aus der Bibel die Geschichte „Daniel in der Löwengrube“. Tags drauf wurde das Augenmerk mit einer Bibelgeschichte auf die Ameisen gerichtet. Es ging um Freundschaft, Zuverlässigkeit, Fleiß und Gemeinschaft. Gebastelt wurde unter anderem ein „Freundebuch für Gott“ und Freundschaftsarmbänder. Am letzten Aktionstag ging es um den Sperling. Anhand einer Bibelgeschichte wurde gefragt, „was einem wertvoll ist“. sge

