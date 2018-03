Anzeige

Personelle Veränderungen

Warum musste jetzt „Das Haus in Montevideo“ abgesagt werden? Dafür gab es gleich mehrere Gründe, wird betont. Es sei im vergangenen Jahr zu entscheidenden personellen, privaten und beruflichen Veränderungen im Vorstand und auch im Ensemble gekommen. „Etliche Mitglieder unseres Stammensembles standen bei diesem Stück plötzlich nicht mehr zur Verfügung, auch nicht unsere bisherigen Regisseure Markus Lotzenburger, Meryem Huyelmas und Simon Layer“, erklärt das Vorstandstrio. Daher sind mehrheitlich neue Schauspieler zum Einsatz gekommen, die unter der Leitung eines neuen Regisseurs erst einmal als Ensemble hätten zusammenfinden müssen. „Wir haben uns in dieser Situation mit diesem Theaterklassiker einfach übernommen – der Aufwand war enorm und nicht mehr tragbar“, wird erläutert. Letztlich habe man sich eingestehen müssen, bei diesem Stück nicht den eigenen, hohen Ansprüchen gerecht werden zu können.

Wer traf diese Entscheidung? „Sie wurde gemeinsam von Akteuren, Regisseur und Vorstand getroffen. Es war eine Konsensentscheidung“, wird auf Nachfrage betont.

Auch eine Erleichterung

Aber die Entscheidung sei schwer gefallen Das Ensemble habe viel Zeit und Arbeit in das Stück gesteckt. „Auf der einen Seite waren wir alle traurig, weil wir auch wussten, dass sich unser Publikum schon auf die Aufführungen gefreut hat, aber auf der anderen Seite war mit der Entscheidung zur Absage auch Erleichterung spürbar“, so der Vorstand.

Und so bleibt „Das Haus in Montevideo“ zum momentanen Zeitpunkt in der Schublade. Also geht es mit Wildfang auf jeden Fall weiter, denn alle hätten große Lust, neue Stücke auf die Bühne zu bringen. So sind bereits verschiedene Stücke in der Überlegung. Es werde diskutiert, ob es ein heiteres oder ernstes Stück sein soll, ob für die große oder lieber für die kleine Bühne. „Wir können uns aber auch vorstellen, uns in Richtung Film oder Politkabarett weiterzuentwickeln.“

Für eine neue Theaterstückaufführung erscheint der Theatergruppe zum jetzigen Zeitpunkt der kommende Herbst realistisch. sge

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 08.03.2018