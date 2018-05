Anzeige

Eppelheim.Der CDU-Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Heidelberg/Weinheim, Dr. Karl A. Lamers, ruft Kitas, Horte und Grundschulen zur Teilnahme am „Tag der kleinen Forscher“ auf, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung. Unter dem Motto „Entdeck, was sich bewegt“ erkunden Mädchen und Jungen, was um sie herum kullert, kriecht oder flattert.

Der bundesweite Mitmachtag findet am Donnerstag, 21. Juni, statt. „Ich ermutige alle Kitas, Horte und Grundschulen meines Wahlkreises, an diesem Aktionstag teilzunehmen und Projekte durchzuführen“, so Lamers in einer Presseerklärung.

Die gemeinnützige Stiftung „Das Haus der kleinen Forscher“ setzt sich seit zehn Jahren für frühe Bildung in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) ein. zg