Ex-Bürgermeister Mörlein akzeptiert den Strafbefehl

Eppelheim.Das Strafverfahren gegen Dieter Mörlein wegen übler Nachrede gegen Personen des politischen Lebens, das die Staatsanwaltschaft Heidelberg gegen den früheren Eppelheimer Bürgermeister angestrengt hatte (wir berichteten am 11. Januar), endete jetzt mit einem Strafbefehl vom 18. Mai. Das teilte Mörleins Anwalt Dr. Ulrich Stegmüller am späten Donnerstagnachmittag per E-Mail mit – und auch, dass sein Mandant den Strafbefehl in dieser Form akzeptiere. Die Strafe sei überaus milde – nahezu am untersten Rande dessen, was überhaupt möglich war – ausgefallen, betonte Stegmüller, ohne näher auf das Strafmaß einzugehen. Er war nach Eingang der Mitteilung nicht mehr erreichbar.

Das Verfahren ging auf eine Anzeige zurück, die die amtierende Bürgermeisterin Patricia Rebmann erstattet hatte. Die Anzeige wegen Verleumdung und übler Nachrede hatte sich zunächst gegen den Betreiber eines Internet-Blogs gerichtet. Dort wurde über einen Feuerwehreinsatz berichtet, mit dem sich die Bürgermeisterin angeblich die Fassade ihres Privathauses habe reinigen lassen. Wäre der Vorwurf richtig gewesen, hätte Rebmann sich der Vorteilsnahme im Amt schuldig gemacht. Die Behauptung stimmte aber nicht.

„Nicht wider besseren Wissens“

In dem Schreiben von Mörleins Rechtsanwalt heißt es weiter: „Zunächst einmal ist in aller Deutlichkeit zu betonen, dass Herr Mörlein im Hinblick auf die Tatsache, die er über Frau Rebmann weitergegeben hatte, nicht wider besseres Wissen handelte. Er konnte und durfte vielmehr berechtigterweise davon ausgehen, dass dies, was ihm ein Bekannter, eine vermeintlich zuverlässige Quelle mitgeteilt hatte, auch der Wahrheit entspricht. Zu diesem Schluss gelangte unser Mandant aufgrund einer Zusammenschau gleich mehrerer Umstände, die ihn darin bestärken konnten und durften, dass die Erzählung seines Bekannten zutreffend ist. Keineswegs wollte unser Mandant eine ehrenrührige Tatsache über Frau Rebmann verbreiten, obwohl er genau wusste, dass dies nicht den Tatsachen entspricht. Als sich im Nachhinein herausstellte, dass die Erzählung des Bekannten unseres Mandanten unrichtig war, so tat dies unserem Mandanten leid, dass er diese Tatsache so weitergegeben hatte.“ Keineswegs habe Mörlein das Ziel verfolgt, dass dies an die weitere Öffentlichkeit gelangt und „an die große Glocke“ gehängt wird.

Es habe ihm mehr als leidgetan

Anwalt Dr. Ulrich Stegmüller betont nochmals, dass es Dieter Mörlein „mehr als leidtat, als er erfahren musste, dass sich die in Rede stehende Tatsache als unwahr herausstellte. Unser Mandant hatte nie die Absicht, der Bürgermeisterin in ihrem öffentlichen Ansehen großen Schaden zufügen. Hätte unser Mandant dies gewollt, so hätte er sich selbst an die Person gewandt, die die Tatsache dann über das Internet verbreitet hat, mit dem Auftrag oder zumindest der Anregung, die Umstände via Internet publik zu machen. Dies hat unser Mandant eben nicht getan.“

Als Mörlein dann von der Unrichtigkeit der Tatsache habe erfahren müssen, habe er umgehend, noch am 15. Januar, ein Entschuldigungsschreiben an Patricia Rebmann verfasst, in dem er sein Bedauern über den Gang der Dinge zum Ausdruck gebracht habe. In dem Schreiben habe er angeboten, in einem persönlichen Gespräch mit seiner Nachfolgerin diese Ungereimtheit auszuräumen. „Bedauerlicherweise wurde dieses persönliche Gespräch seitens Frau Rebmann abgelehnt“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Stegmüller habe im Hinblick auf das Strafverfahren gegen Mörlein eine umfassende Stellungnahme gegenüber der Staatsanwaltschaft abgegeben. Das Strafverfahren sei nun mit einem Strafbefehl geendet, es sei dabei „eine umfassende Gesamtschau sämtlicher Umstände, insbesondere der zugunsten unseres Mandanten sprechenden Tatsachen“. az/zg

