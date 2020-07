Exhibitionist belästigt Frau

Eppelheim.Eine 22-jährige Frau ging am Montagabend gegen 21.20 Uhr im Feldgebiet zwischen dem Lothar-Wiegand-Ring und dem Grenzhöfer Weg spazieren, als sie ein noch unbekannter Mann ansprach und dabei onanierte. Die Frau ging weiter in Richtung Lothar-Wiegand-Ring, wobei ihr der Unbekannte zunächst mit einem silbernen Fahrrad folgte, aber dann in unbekannte Richtung weiterfuhr, teilt die Polizei mit.

Die 22-Jährige verständigte von zu Hause aus die Polizei, die sofort eingeleitete Fahndung verlief allerdings ohne Ergebnis.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: etwa 20 bis 30 Jahre; zirka 1,80 Meter; schlank; dunkelhäutig (Schwarzafrikaner); dunkle Augen. Er sprach Englisch mit Akzent und war bekleidet mit einer pinkfarbenen Boxershorts, einem T-Shirt und offenbar viel zu großen Schuhen.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0621/1 74 44 44 oder mit dem Polizeirevier HD-Süd, Telefon 06221/3 41 80 in Verbindung zu setzen. pol

