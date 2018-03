Anzeige

Eppelheim.Die Wählervereinigung „Eppelheimer Liste“ begleitet schon seit der Planungsphase mit regem Interesse und kritischem Blick das Großprojekt Brückensanierung der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV). In ihren monatlichen Versammlungen im Gasthaus „Zum Adler“ informieren sie Mitglieder und interessierte Zuhörer über den neuesten Stand der Dinge. Die aktuellen Probleme beim Schienenersatzverkehr hat Vorsitzender Bernd Binsch zum Anlass genommen, die „Eppelheimer Chaostage der RNV“ in den Mittelpunkt der öffentlichen Monatsversammlung zu stellen und diese Problematik näher zu erläutern.

Auslöser massiver Fahrgastbeschwerden war eine Umstellung beim Schienenersatzverkehr Mitte Dezember des vergangenen Jahres. Bis zu dieser Umstellung war es so, dass die Fahrgäste aus Schwetzingen und Plankstadt mit der Buslinie 713 nach Eppelheim an die Ersatzendhaltestelle an der Grenzhöfer Straße gebracht wurden. Dort konnten sie dann mit den Fahrgästen aus Eppelheim in den Ersatzbus der Linie 22 einsteigen und bis zum Bismarckplatz durchfahren. Ab dem 18. Dezember nahm die Straßenbahn wieder ihren Betrieb auf und fährt seither im Heidelberger Pfaffengrund ab der Haltestelle Kranichweg/Stotz über die Bahnstadt zum Bismarckplatz.

Von dem Zeitpunkt an ließ die RNV die Buslinie aus Schwetzingen im Zehn-Minuten-Takt bis zum Straßenbahnanschluss im Pfaffengrund durchfahren. Diese Änderung sorgte in der Praxis für höchste Verärgerung bei den Fahrgästen. „Die Busse, die nach Eppelheim kamen, waren schon voll“, verdeutlichte Bernd Binsch. Umgekehrt lief es zu den Hauptverkehrszeiten auch nicht besser: Die Fahrgäste aus Heidelberg stiegen an der Umsteigestation Kranichweg/Stotz aus proppenvollen Bahnen aus und passten nicht alle in den bereitgestellten Bus.