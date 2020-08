Fahrradtour findet zum 35. Mal statt

Eppelheim.35 Jahre kommunalpolitische Radtour heißt es beim Stadtverband der CDU. Sie fand im August 1985 zum ersten Mal statt. Seitdem hat sie viele Nachahmer gefunden, steht es in der Pressemitteilung der Partei geschrieben.

Fraktionssprecher Trudbert Orth hat die Zielpunkte der diesjährigen Radtour am Dienstag, 11. August, herausgesucht und jede Menge Informationen im Gepäck, schreibt die CDU und lädt Interessierte ein mitzufahren.

Auch in diesem Jahr wird der Bundestagsabgeordnete Professor Dr. Karl A. Lamers den „virtuellen“ Startschuss geben. Ihre Teilnahme haben auch Bürgermeisterin Patricia Rebmann, Landtagskandidat Andreas Sturm und Bundestagskandidat Alexander Föhr zugesagt.

Um 18 Uhr geht es am Rathaus los. Gegen 20 Uhr ist dann eine Einkehr in der Arena Sportiva-Kegelarena geplant, heißt es in der Mitteilung abschließend. zg

