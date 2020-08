Fasnachter laden ins Autokino ein

Eppelheim.Das Sommerfest der Eppelheimer Fasnachter findet in diesem Jahr als Autokino-Sommerfestival statt. Schon in den vergangenen beiden Jahren lockten die „Närrischen Sommerlichter“ des Eppelheimer Carnevalclubs (ECC) mit dem Mix Musik, Comedy und dem bunt erleuchteten Gelände rund um die Rhein-Neckar-Halle hunderte begeisterte Besucher, heißt es in einer Pressemitteilung.

Auch während der Corona-Zeit möchten die Fasnachter den Erfolg der Veranstaltung nicht brechen und haben sich deshalb dazu entschieden, den Sommerlichtern für dieses Jahr ein anderes Gesicht zu geben: Als Autokino-Festival erleben die Besucher das gewohnt unterhaltsame Programm im eigenen Wagen und somit mit sicherem Abstand zueinander.

Regionale Bands auf der Bühne

Am Freitag, 14. August, begrüßt der ECC ab 19 Uhr die Heidelberger Band „The Mykells“ auf der Bühne. Anschließend wird ein Comedy-Act die Lachmuskeln auf Touren bringen, bis dann mit der Eppelheimer Band „Maximum“ das Finale angesagt ist. Am Samstag, 15. August, besucht den ECC die Band „Touch“, die für gute Partys im Rhein-Neckar-Kreis bekannt ist. Schon im vergangenen Jahr haben sie mit ihrem Mix aus Classic Rock, Pop und Party-Hymnen das Publikum der „Närrischen Sommerlichter“ über drei Stunden lang bei bester Laune gehalten. Als Abwechslung zwischendurch freuen sich die Veranstalter auf den Auftritt der Kurpfälzer Kultfigur „Kättl Feierdaach“, die mit ihren schrägen Geschichten aus dem Eheleben garantiert für Lachtränen sorgt.

Während der „Närrischen Sommerlichter“ versorgt das Gastro-Team des ECC die Gäste auf dem Gelände unter den aktuell geltenden Corona-Auflagen mit Snacks und kühlen Getränken. „Wir freuen uns darauf, auch unter besondere Umständen unseren Beitrag zum kulturellen Leben im Rhein-Neckar-Kreis leisten zu können“, schreibt der ECC.

Die Ticketpreise betragen für eine Person und ein Auto 11 Euro, die Person auf dem Beifahrersitz zahlt ebenfalls 11 Euro. Für jede weitere Person auf dem Rücksitz werden 6 Euro fällig. Die exklusive VIP-Box für maximal fünf Personen (Angebot begrenzt) vor der Bühne kostet 111 Euro. Der Vorverkauf findet am Montag, 10. August, von 17 bis 19 Uhr und am Donnerstag, 13. August, von 17 bis 19 Uhr bei der Fahrschule Föhr, Blumenstraße 8, statt. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 10.08.2020