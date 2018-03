Anzeige

Eppelheim. Bei der Galanacht des Bundes der Selbstständigen (BdS) entführte das Frankfurter Johann-Strauss-Orchester unter der Leitung von Witold Werner die Gäste in der Rudolf-Wild-Halle zusammen mit Sopranistin Christiane Linke in die Welt des Films und des Musicals. Aufgrund eines Fehlers im Druck reichen wir hiermit das richtige Bild zum Artikel aus unserer Samstagsausgabe nach. Der neu gegründete Charity-Fonds des BdS-Stadtverbands mit einem Startkapital von 10 000 Euro leistet in Zukunft bei sozialen Notfällen Hilfe und unterstützt die Betroffenen direkt und unbürokratisch. / sge