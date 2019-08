Eppelheim.Auf Schauspiel, Komödie, Musik und Kabarett dürfen sich die Besucher der neuen Spielzeit freuen. Das Theaterteam vom Kulturamt der Stadt hat für die neue Kultursaison der Rudolf-Wild-Halle ein unterhaltsames und buntes Programm zusammengestellt und sich dabei an den Wünschen der vielen Theaterbesucher orientiert.

Insgesamt 13 Veranstaltungen wurden für die neue Spielzeit ausgewählt. Auch für Kinder ist etwas dabei. „Wir freuen uns mit allen Besuchern, Theaterfreunden und Abonnenten auf die neue Kultursaison“, betonten die beiden kulturverantwortlichen Andrea Kurzhals und Jan Anschütz bei der Vorstellung des neuen Spielzeitprogramms im Beisein von Bürgermeisterin Patricia Rebmann im Rathaus.

Apropos Abonnenten: Ihre Zahl kann sich sehen lassen: aktuell sind 380 Theaterabonnenten registriert. Wie das Programmheft zeigt, wird von Oktober bis Mai nächsten Jahres dem Publikum im Eppelheimer Kulturzentrum maßgeschneiderte Unterhaltung geboten. Dabei geben sich auch bekannte Fernsehstars ein Stelldichein, die man hautnah auf der Theaterbühne erleben kann, wie beispielsweise Horst Janson, Marianne Rogée und Manon Straché.

Horst Janson in der Hauptrolle

Die neue Spielzeit startet am Dienstag, 22. Oktober, um 20 Uhr im Kultursaal. Nach dem Sektumtrunk zur Spielzeiteröffnung gibt es eine unterhaltsame Komödie. „Bis zum Horizont, dann links!“, heißt das Stück, bei dem Horst Janson die Hauptrolle spielt. Der Publikumsliebling erlangte Anfang der 1970er Jahre in der Fernsehserie „Der Bastian“ große Bekanntheit und wird heute noch in der Öffentlichkeit mit dieser Rolle identifiziert. Bei seinem Gastspiel in der Rudolf-Wild-Halle wird er gemeinsam mit seiner Tochter Sarah Janson und weiteren Fernsehstars auf der Bühne stehen.

Auf Lilo Wanders und die Komödie „Ein Käfig voller Narren“ darf man sich am Donnerstag, 7. November, um 20 Uhr freuen. Original Irish Folk Musik gibt es am Freitag, 22. November, um 20 Uhr im Foyer der Rudolf-Wild-Halle. Zum vierten Mal wird dann die „Blackwater Band“ ihre Fans mit ihrer Musik erfreuen. Am Samstag, 23. November, um 15 Uhr wird das Allgäuer Märchentheater Kinder und Junggebliebene mit dem bekannten Märchen „Hänsel und Gretel“ unterhalten. Musik steht am Dienstag, 3. Dezember, um 20 Uhr auf dem Programm. Dann gastieren die „Zimtschnecken“ im Kultursaal und bringen Swing nach Art der „Andrew Sisters“ mit. Das neue Jahr wird am Sonntag, 19. Januar, um 19 Uhr in der Rudolf-Wild-Halle mit einem Neujahrskonzert musikalisch eingeläutet. Bürgermeisterin Patricia Rebmann kündigt ein besonderes Konzerterlebnis an. Denn das bei Musikfreunden hochgeschätzte Sinfonieorchester der Musikschule Bezirk Schwetzingen gastiert mit Solisten unter der Leitung von Georg Schmidt-Thomée in seiner langjährigen Mitgliedsgemeinde Eppelheim und wird nach dem Sektempfang der Stadt für beschwingte Stunden sorgen. Am Mittwoch, 5. Februar, erwartet die Theatergäste um 20 Uhr Unterhaltung mit der Komödie „Patrick 1,5“. Musikalisches Kabarett steht am Donnerstag, 5. März, um 20 Uhr auf dem Spielplan.

Komödiantin und Musikkabarettistin Madeleine Sauveur unterhält mit Witz und Charme und ihrem Programm „Lassen Sie mich durch – ich bin Oma!“. Musik und Gesang vom Feinsten gibt es auch am Sonntag, 22. März, um 19 Uhr im Kultursaal mit „Männerschicksale XI“ und dem „Heidelberger HardChor“. Unter dem Titel „Vom Winde verweht“ darf man sich am Donnerstag, 2. April, um 20 Uhr auf eine Komödie im Kultursaal mit Schauspielerin Manon Straché freuen. Unterhaltung und viel Witz sind garantiert, wenn Huub Dutch mit seinem genialen Klavierpartner Chris Oettinger am Freitag, 24. April, um 20 Uhr im Kultursaal auftritt und dabei „Max und Moritz“ in Form einer „Fabelhaften musikalischen Vertonung in sieben Streichen“ mitbringt.

Bedürftige werden unterstützt

Kabarett mit Heinrich del Core gibt es am Donnerstag, 7. Mai, um 20 Uhr. Er will die Gäste im Kultursaal mit seinem Programm „Glück g’habt!“ begeistern. Die Lachmuskeln des Publikums strapazieren wird am Sonntag, 17. Mai, um 19 Uhr Marie Louise Mott und ihr Ensemble des Theaters Hemshofschachtel mit dem Stück „Liebe, Frust und Schwiegermütter“. Bürgermeisterin Patricia Rebmann ermöglicht mit der bewährten Aktion „Komma nach links“ auch einkommensschwachen Bürgern den Zugang zu Kulturveranstaltungen. Nach Vorlage einer entsprechenden Berechtigung wird bei ihnen beim Ticketpreis das Komma um eine Stelle nach links verschoben. Gezahlt wird also nur ein Zehntel des Kartenpreises in den jeweiligen Kategorien. Wie Andrea Kurzhals mitteilte, habe der Kartenvorverkauf für das neue Spielzeitprogramm bereits begonnen.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 23.08.2019