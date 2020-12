Festlicher Klang der Trompeten

Eppelheim.Neben den Sonntagsgottesdiensten möchte die evangelische Gemeinde in diesem „anderen Advent“ jeweils mitten in der Woche die Möglichkeit bieten, in der Kirche gemeinsam zu beten und zu lauschen. Noch zwei Mal, nämlich am 16. und 23. Dezember, jeweils mittwochs um 19 Uhr sind Interessierte eingeladen zu einer kleinen gottesdienstlichen Feier mit besonderem musikalischem Gepräge.

Am 16. Dezember gestalten Pfarrer Detlev Schilling, die Trompeter Clément Schuppert und Martin Hommel sowie Peter Rudolf an der Orgel die dritte Andacht im Advent. Der festliche Klang der Trompeten vermag Herzenstüren weit zu öffnen, dass „der König der Ehre einziehe“. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Es gelten die im Gottesdienst üblichen Schutzbestimmungen. zg

