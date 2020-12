Feuerwehr grüßt jetzt vom Stromverteilerhäuschen

Eppelheim.Triste Fassaden, verschmierte Wände oder unansehnliche Garagentore sind genau das Richtige für Graffiti-Künstler Askin Yilmaz. Hier kann der Servicemitarbeiter des Nusslocher Unternehmens Leica Biosystems sein Hobby ausleben und künstlerisch tätig werden. In wenigen Stunden lässt er auf solchen Flächen mit viel Geschick und Kreativität Kunstwerke entstehen – und jetzt auch in Eppelheim am Stromverteilerhäuschen in der Heinrich-Schwegler-Straße.

Seit 1989 ist er hobbymäßig als Graffitikünstler aktiv und hat bisher unter seinem Künstlernamen „ROB“ rund 500 Kunstwerke geschaffen. Dabei gehören Landschaften und Zeichentrickfiguren zu seinen Lieblingsmotiven. Beigebracht hat er sich die Graffitikunst selbst. „Ich habe schon immer gerne gezeichnet. In der Schule bin ich dann auf die Graffitikunst aufmerksam geworden und habe Stifte gegen Farbdosen getauscht. Das war bei mir ‚Learning by doing’“, so der 47-Jährige, der 2015 mit seiner Frau und den beiden Kindern nach Eppelheim zog.

Seither ist er in seinem neuen Wohnort immer auf der Suche nach einer Fläche, die eine kunstvolle Auffrischung vertragen könnte. Vor einigen Wochen durfte er die Wand an der Zufahrt zur Tiefgarage am Waber-Komplex verschönern und hat dort einen frech aus dem Schilf blickenden Frosch in Szene gesetzt. Das Stromverteilerhäuschen in der Heinrich-Schwegler-Straße ist Askin Yilmaz schon länger aufgefallen.

Erlaubnis eingeholt

„Es war bisher von außen alles andere als schön anzusehen“, weiß auch Stadtsprecher Christoph Horsch. Yilmaz hat daraufhin bei der Stadt angefragt, ob er die Wand zur Straßenseite hin verschönern dürfe. Die Verwaltung war von der Idee angetan und Christoph Horsch leitete dafür alles Notwendige in die Wege. Eigentümer des Stromverteilers sind die Stadtwerke Heidelberg. Eine entsprechende Erlaubnis für dieses Projekt hat die Stadt bei den Stadtwerken eingeholt. Die künstlerische Gestaltung der Wand erfolgte in Absprache mit Bürgermeisterin Patricia Rebmann. Weil das Stromverteilerhäuschen zwischen städtischem Kindergarten und örtlicher Feuerwehr steht, lag es nahe, ein Graffiti rund um das Thema Feuerwehr mit Löschfahrzeug, Feuerwehrlogo und zwei Kindern in Feuerwehruniform zu gestalten.

Erfreulich für Yilmaz: Die Kosten für die Farbspraydosen für diese Aktion wurden von einem Spender übernommen. Rund sechs Stunden brauchte er für das „Feuerwehrbild“. Kommandant Uwe Wagner war nach Fertigstellung begeistert von der Gestaltung und Werbung für die Feuerwehr und ihre Jugend. Und auch Bürgermeisterin Patricia Rebmann war angetan: „Ich freue mich sehr über den Beitrag, den Herr Yilmaz zur Verschönerung unserer Stadt hier geleistet hat. Ebenso gilt mein Dank den Stadtwerken Heidelberg, die Eigentümer des Stromverteilers sind und es uns unkompliziert ermöglicht haben, diese Aktion durchzuführen.“

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 16.12.2020