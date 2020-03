Fit halten mit gesunder Ernährung und Sport

Eppelheim.Wer bis ins hohe Alter fit und gesund bleiben will, kann selbst einiges dafür tun. Dies zeigte der erste Gesundheitssporttag des ASV, der noch kurz vor der großen Absagewelle aufgrund des neuartigen Coronavirus durchgeführt werden konnte. Die Veranstaltung bot gute Möglichkeiten, sich umfassend über Ernährung, Gesundheit, altersgerechte Fitness- und Bewegungsangebote und Reha-Kurse zu informieren.

Der Gesundheitssporttag fand auf Initiative von Michaela Günther-Lange von der Abteilung „Fitness, Gesundheit, Turnen und Gymnastik“ in der Rudolf-Wild-Halle in Kooperation mit der AOK-Gesundheitskasse statt. Der Informationstag richtete sich an die Generation 60 Plus. Doch auch jüngere Semester waren willkommen. Im Foyer gab es verschiedene Fachvorträge und einen Informationsstand des ASV. Der Aktionsstand der AOK musste krankheitsbedingt entfallen. Doch der Fachvortrag zum Thema Ernährung von AOK-Ernährungsberaterin Miriam Heß blieb bestehen und hatte eine Vielzahl an Zuhörern.

Abwechslung auf dem Teller

Die Referentin gab wichtige Tipps für gesundes Essen. Sie riet zu „Abwechslung auf dem Teller“ und täglich ausreichend, also mindestens 1,5 Liter – im besten Fall Mineralwasser oder ungesüßten Tee – zu trinken, täglich zwei Portionen Obst und dreimal jeweils eine Hand voll Gemüse zu essen und sich Zeit für jede Mahlzeit zu nehmen.

Anhand der Ernährungspyramide zeigte sie auf, welche Lebensmittel in welcher Menge täglich verzehrt werden sollten: reichlich pflanzliche Lebensmittel und kalorienarme Getränke, mäßig tierische Produkte und sparsam Fette und Extras. Ein weiterer Vortrag widmete sich dem Thema „Stürze im Alter“. Gezeigt wurde, wie man ihnen durch Entfernen von Stolperfallen in Haus und Wohnung vorbeugen kann.

In der Sporthalle erwarteten die Besucher verschiedene Mitmachangebote. Zunächst konnte man einen Fitnesstest absolvieren und sehen, wie fit man ist. Zudem wurden Kursangebote vorgestellt, bei denen man direkt mitmachen konnte. Zuerst konnte man bei Rehasport mit Schwerpunkt Orthopädie reinschnuppern, dann wurde mit „KAHA“ ein neues Bewegungsangebot vorgestellt, das auf fließende Bewegungen setzt und sich aus Elementen des Tai-Chi, Qi Gong und Yoga zusammensetzt. Als weiteres Mitmachangebot gab es noch „Fitness für Jung und Alt“.

ASV-Vorsitzender Heinz Schuhmacher eröffnete zusammen mit Bürgermeisterstellvertreter Trudbert Orth und Initiatorin Michaela Günther-Lange den ersten Gesundheitssporttag des ASV. Die neue Veranstaltung sei der Beitrag des ASV zum Jubiläum „1250 Jahre Eppelheim“, stellte Schuhmacher hervor. „Dieser erste Gesundheitssporttag ist nur möglich geworden, durch das große persönliche Engagement von Michaela Günther-Lange und ihren beiden Mitstreiterinnen Anke Gaber und Cornelia Matheyka, die für Organisation, Gestaltung und Durchführung verantwortlich sind“, betonte Schuhmacher. „Alle drei Damen haben einen immensen Aufwand erbracht, damit sich die Bevölkerung umfassend informieren kann“, lobte der ASV-Vorsitzende. Mit Präsenten dankte er den Organisatorinnen für ihren Einsatz.

Wichtige Leistungsträger

Voll des Lobes war auch Trudbert Orth. „Es ist ganz großartig, was der ASV hier auf die Beine gestellt hat.“ Die Vereine in der Stadt bezeichnete er als wichtige Leistungsträger, die eine große gesellschaftliche Aufgabe übernehmen und für ihre Arbeit eigentlich viel zu schlecht bezahlt werden. Der ASV zeige mit seinen Angeboten, wie man noch gesünder und noch älter werden könne. Gerade für die Generationen 50 und 60 Plus sei es sehr wichtig, sich zu informieren und sich mit gesunder Ernährung und Sport fit zu halten, meinte Orth.

Die Veranstaltung in der Rudolf-Wild-Halle zeigte sich gut besucht. Jeder konnte sich umfassend in Form von Vorträgen über die Themenschwerpunkte Fitness, Gesundheit und Prävention informieren, einen Fitnesstest absolvieren, am Infostand des ASV die dauerhaften Präventionsangebote der Abteilung, wie die Rückenfitness, und die Reha-Kurse des Vereins für orthopädische, neurologische und Herzerkrankungen näher kennenlernen und gerne auch das Kaffee- und Kuchenangebot des ASV genießen.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 16.03.2020