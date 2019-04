Flatterulme ist seltene Art

Eppelheim.Der Obst- und Gartenbauverein machte sich eine Freude und Eppelheim ein Geschenk. Der Verein spendierte der Stadt anlässlich seines Vereinsjubiläums den „Baum des Jahres 2019“, eine Flatterulme. Eppelheims zweitältester Verein hatte sich ein nachhaltiges Geschenk überlegt, welches sowohl dem Stadtklima als auch der Stadtbegrünung zu Gute kommt. Daher wurde in Abstimmung mit Peter Schmitt vom Bauamt an der Grüninsel vor dem Kinderhaus Postillion in der Justus-von-Liebig-Straße eine Flatterulme gepflanzt.

Zusammen mit Christopher Anti und Sebastian Hiefner vom städtischen Bauhof packten bei der Baumpflanzung Rudi Sattler, Astrid Elgg, Ursula und Egon Müller, Ingrid Stotz, Dieter Müller und Renate Schmidt mit Schaufel und Spaten mit an. „Dieser Baum soll eine Brücke schlagen zwischen dem 135 Jahren alten Obst- und Gartenbauverein und den Kindern als junge Generation“, betonten die Vorstandsmitglieder. Vom benachbarten Kinderhaus Postillion war Karsten Hansen mit einer Kindergartengruppe dabei. Sattler freute sich: „Die Kinder können nun in den nächsten Jahren beobachten, wie aus dem neu gepflanzten Bäumchen ein stattlicher Baum und Schattenspender wird.“

Die Flatterulme ist eine selten gewordene Baumart in Deutschland. In den vergangenen Jahren ist sie aber bedingt durch das Ulmensterben verstärkt in den Fokus gerückt, da sie deutlich widerstandsfähiger ist. Regional steht die Baumart auf der Roten Liste der bedrohten Arten, da ihre Lebensräume in den letzten Jahrhunderten schrumpften. Sie wurde von der „Baum des Jahres“-Stiftung daher als „Baum des Jahres 2019“ erkoren. Die Flatterulme ist ein Frühblüher. Sie kann eine Wuchshöhe von 35 Metern und unter guten Bedingungen ein Alter von bis zu 250 Jahren erreichen. Der Baum wird an seinem Standort das Stadtklima und die Artenvielfalt verbessern. sge

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 27.04.2019