Flugunglück ist nicht die einzige Tragödie

Eppelheim.Ein Buchautor sollte mit seinen Werken seine Leser fesseln können. Marcus Imbsweiler kann noch mehr: Der seit 1990 in Heidelberg lebende Krimischreiber zog am Freitagabend sein Publikum schon mit seinen Ausführungen, wie es zu dem neuen Krimi und der neuen Romanreihe kam, in seinen Bann.

Kurzweilig, interessant, spannend und aufschlussreich – so gestaltete sich der Abend mit dem gebürtigen Saarländer in der Stadtbibliothek. Autor, Publikum und Veranstalter freuten sich sichtlich, dass die Lesung stattfinden konnte. Im Frühjahr musste die Reihe „Kriminell gute Literatur“ von Stadtbibliothek und „Eppelheimer Buchladen“ Corona-bedingt unterbrochen werden.

Die ursprünglich für April geplante Lesung mit Autor Marcus Imbsweiler wurde auf Herbst verschoben. „Corona und Co. kamen dazwischen. Umso mehr freut es das Team der Stadtbibliothek, heute Abend die Lesung unter Corona-erprobten Bedingungen durchführen zu können“, betonte Bibliotheksleiterin Elisabeth Klett. Auch dem Autor fiel „ein Stein vom Herzen“: „Ich freue mich wahnsinnig, dass ich wieder mit Lesungen unterwegs sein darf. Das habe ich nach der langen Corona-Pause erst richtig schätzen gelernt“, ließ Imbsweiler durchblicken.

Mitgebracht hatte er seinen neuen Krimi „88“. Es ist der zweite Roman seiner neuen Krimireihe. Der Titel des Buches bezieht sich auf den 28. August 1988: Das Flugshowunglück auf der US Air Base im rheinland-pfälzischen Ramstein wird in Imbsweilers Werk zum Wendepunkt im Leben der Freunde Alwin, Sascha, Andreas und Franziska.

Anders als zuvor

Die vier damaligen Abiturienten gehörten zu den Besuchern und damit zu den Augenzeugen der Tragödie. Keiner von ihnen erleidet körperliche Verletzungen und dennoch wird ihr Leben danach anders sein als noch zuvor. Erst recht, nachdem sich noch am selben Abend eine weitere, folgenschwere Tragödie ereignet.

30 Jahre später, im Sommer 2018, gibt es ein Wiedersehen der Jugendfreunde beim Jubiläumstreffen des Abiturjahrgangs 1988. Bei Alwin, der als Polizist gerade in einem Suizidfall einer jungen Frau ermittelt, reißt das Treffen alte Wunden auf und legt ein Geheimnis offen. Der Polizist ahnt, dass an jenem Tag vor drei Jahrzehnten weit mehr geschehen ist, als befürchtet…

Marcus Imbsweiler, 1967 im Saarland geboren und dort aufgewachsen, lebt seit 1990 in Heidelberg. Einem breiten Leserpublikum wurde er durch seine Krimireihe um den Heidelberger Ermittler Max Koller bekannt. Nach acht Büchern beschloss der Erfolgsautor 2015 diese Reihe zu beenden. Die Anfrage eines saarländischen Buchverlags kam da gerade zum richtigen Zeitpunkt.

Imbsweiler suchte thematisch den klaren Schnitt zu den Koller-Krimis und stöberte nach Themen, die sich für eine neue Krimireihe eignen könnten. Der gebürtige Saarländer wurde schnell fündig: Sein erster Krimi für den neuen Verlag, der 2015 erschien, trug den Titel „55“ und befasst sich mit einer guten Portion kriminalistischer Würze mit der Saarabstimmung im Jahr 1955. Für ihn war das Werk ein Anstoß, in der Folge nach weiteren spannenden oder spektakulären Themen zu suchen, die in der jüngeren Vergangenheit spielen, um sie kriminalistisch zu nutzen.

Für seinen zweiten Roman erinnerte sich Imbsweiler an das Flugzeugunglück bei einer Militärflugshow auf der US Air Base im rheinland-pfälzischen Ramstein im Jahr 1988. „Das war nicht weit weg von Homburg, wo ich zur Schule gegangen bin“, ließ er seine Zuhörer wissen. Der Titel des neuen Krimis lag auf der Hand: „88“.

Leidenschaften verflechten

Jetzt konnte er kreativ werden und die tatsächlichen Ereignisse mit seiner schriftstellerischen Leidenschaft für Verbrechen miteinander verflechten. Imbsweiler nutzt in seinem Roman zwei Zeitebenen. Sie bieten ihm die Möglichkeit zur Rückblende und geben ihm die Freiheit, die Folgen des Unglücks Jahre danach in den Fokus zu rücken. Mit Alwin, Andreas, Sascha und Franziska erleben vier Abiturienten als Augenzeugen das Flugunglück in Ramstein. 30 Jahre danach wird bei einem Klassentreffen klar, dass das Unglück nicht die einzige Tragödie an diesem Tag war…

Fragen aus dem Publikum beantworten und Bücher signieren, war bei der Lesung mit Marcus Imbsweiler auch noch drin. Als Kooperationspartner der Stadtbibliothek hatte der „Eppelheimer Buchladen“ für einen gut bestückten Medientisch mit allen Krimierscheinungen des Heidelberger Autors gesorgt, damit der Lesestoff nicht ausgeht.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 22.10.2020