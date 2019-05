„Fokus liegt künftig in der Vernetzung der Akteure“

Eppelheim.Integration ist wichtig und findet im Wesentlichen vor Ort statt. Das Land fördert kommunale Integrationsarbeit. Die Stadt Eppelheim hat mit der Arbeit der Integrationsbeauftragten Regina Eul nur positive Erfahrungen gemacht. Deshalb stimmte der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung vor der Kommunalwahl einer dauerhaften Beschäftigung der Integrationsbeauftragten zu.

Amtsleiter Reinhard Röckle erläuterte, dass eine neue Verwaltungsvorschrift den Kommunen im Land eine dauerhafte Perspektive für eine systematische Integrationsarbeit und ein viertes Jahr der Förderung möglich mache. Bisher war die halbe Stelle für drei Jahre mit insgesamt 52 500 Euro gefördert worden. Nun besteht die Möglichkeit, eine Förderung für ein viertes Jahr in Höhe von 12 500 Euro und im Anschluss daran bis 2025 jährlich eine Förderung von 10 000 Euro zu erhalten. Das Thema sei wichtig, betonte Röckle.

Vielfältige Aufgaben

Durch die neue Regelung könne auch eine Koordinierungsstelle für das Projekt „Integration durch bürgerschaftliches Engagement und Zivilgesellschaft“ fortgeführt werden. Die Stadt müsse bis Ende des Monats den Antrag auf Förderung für ein viertes Jahr stellen. Die Integrationsbeauftragte hatte in ihrem jüngsten Tätigkeitsbericht ihre vielfältigen Aufgaben beschrieben. Die reichen von der Einzelfallberatung und Unterstützung der Flüchtlinge über die Kooperation mit haupt- und ehrenamtlichen Akteuren bis zu Informationsveranstaltungen über Berufsperspektiven und Familienbildungsangebote für Geflüchtete.

„In Eppelheim funktioniert Integration“, sagte Stadträtin Isabel Moreira da Silva (Grüne). Durch die weitere Förderung habe die Landesregierung die Aufgaben der Integrationsbeauftragten erweitert und gestärkt. Sie seien jetzt auch Ansprechpartner für Migranten. Die Stelle der Integrationsbeauftragten sei für die Umsetzung der Ideen aus dem Projekt unverzichtbar: „Künftig liegt der Fokus auch nicht mehr in der Einzelberatung, vielmehr in der Vernetzung und Koordinierung der verschiedenen Akteure, um Integration als gesamtgesellschaftliche Aufgabe gestalten zu können.“

CDU-Fraktionssprecher Trudbert Orth dankte den Freiwilligen und Ehrenamtlichen für die „unbezahlbare Arbeit“. Bund und Land übertrügen immer mehr Aufgaben an die Kommunen, die dann nur teilweise bezahlt würden: „Wir kriegen die Vorgaben und sollen alles erledigen.“ Seine Fraktion könne der dauerhaften Beschäftigung der Integrationsbeauftragten zustimmen, erst einmal aber bis 2025, wenn die Bezuschussung gesichert sei, stellte Orth einen weitergehenden Antrag.

Thema bleibt aktuell

„Die Einrichtung dieser Stelle ist sehr wichtig“, meinte Renate Schmidt (SPD). Es gebe viele Migranten, die keine Flüchtlinge seien. Regina Eul habe schon bisher eine große Aufgabe erfüllt mit einer halben Stelle: „Die Vernetzung in diesem Bereich muss funktionieren.“ Das Thema Integration werde auch über 2025 hinaus aktuell bleiben. Bernd Binsch (Eppelheimer Liste) sprach von einem „schwierigen Abwägungsprozess“. Seine Fraktion erkenne die Dringlichkeit der Aufgabe, werde aber uneinheitlich abstimmen. „Es bleibt einfach zu viel an den Gemeinden hängen“, so Binsch.

Der CDU-Antrag für eine Befristung bis zunächst 2025 wurde mehrheitlich abgelehnt. Der ursprüngliche Beschlussvorschlag wurde von SPD und Grünen befürwortet und ging bei Nein-Stimmen der Eppelheimer Liste und Enthaltungen der CDU durch.

