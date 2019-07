Folge des Fremdenhasses

Eppelheim.Keiner war schuld an Andris Tod – so lautete unisono das Fazit der Bürger von Andorra, einem fiktiven Kleinstaat, in dem das gleichnamige Drama von Max Frisch spielt. Die Theater-AG des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums (DBG) hatte sich dieses komplexe Stück vorgenommen, in dem es um Rassismus und Vorurteile gegenüber Fremden geht.

Unter Leitung der Lehrer Marion Leibert und Oliver Schommer führten die 13 Gymnasiasten aus der neunten bis zwölften Klasse eine intensive Inszenierung auf. Der junge Mann Andri (David Zivkov) wurde von seinem Vater, einem Lehrer (Maurice Hagemeister), unehelich mit einer Ausländerin gezeugt und deshalb von diesem als jüdischer Pflegesohn ausgegeben. Andri verliebt sich in seine Halbschwester Barblin (Lucia Montgomery) in dem Glauben, dass sie nicht miteinander verwandt seien. Nachdem Barblin aber von einem Soldaten (Robin Halens) vergewaltigt worden ist, verliert sie den Verstand. Andri erfährt von den Bewohnern Andorras nur Ablehnung. Obwohl der Vater Andri eines Tages beichtet, dass er zu feige war, Andri als seinen eigenen Sohn auszugeben, hält Andri an der ihm zugewiesenen Identität als Fremder fest. Sein Vater stranguliert sich daraufhin in der Schule. Andris Tod ist letztlich die bittere Konsequenz des Fremdenhasses.

In der Inszenierung wurden die Gedanken der Bürger durch Filmsequenzen eingeblendet, in denen sich alle die Hände in Unschuld wuschen – als Setting war das Waschbecken in einer Schülertoilette gewählt worden, an dem sich die Andorraner die Hände säuberten und beteuerten, sie hätten mit Andris Tod nichts zu tun. uf/zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 27.07.2019