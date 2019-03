„Forever Friends“ sichern sich mit Gesang den Sieg

Eppelheim.Wer würde nicht einmal gerne im Fernsehen auftreten? Bei der Talentshow „Star Search“, die alljährlich von der Kursstufe 1 des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums (DBG) veranstaltet wird, ging es diesmal darum, dass ein Schülerteam in den Fernseher hineingezogen wird, um dort unfreiwilligerweise an verschiedenen Sendungen mitzuwirken. An zwei Abenden füllten die Elftklässler die Rudolf-Wild-Halle mit einem spannenden und unterhaltsamen Programm.

In der Rolle des Fernsehmoderators brillierte Noah Förster, der eloquent durch den Abend führte und das Schülerteam in immer neue Abenteuer schickte: Von den beliebten Shows „Deutschland sucht den Superstar“ und „Germany’s Next Topmodel“ bis hin zu den spannenden Filmen über Harry Potter und James Bond war viel Abwechslung geboten.

Zwischen den Fernsehsketchen traten tanzende oder singende Schüler auf, die um den Preis des „Stars des Abends“ wetteiferten. Eindrucksvolle Tanzdarbietungen führten Emmelie Stöhr (Klasse 7a) sowie Anna Förster (Klasse 6b) vor. Julika Krause (Klasse 8b) begeisterte mit ihrer Interpretation von Christina Perris Song „Jar of Hearts“. Den Sieg über beide Abende trug aber die Gruppe „Forever Friends“ mit den vier Sechstklässlerinnen Emma Bauspieß, Chantal Boehnisch, Olivia Fürstenberger und Burcu Günes davon, die das Publikum mit ihrem wunderbaren Vortrag von Adeles Hit „Someone like you“ anrührten.

Außer Konkurrenz präsentierte Noah Förster (Piano, Gitarre und Gesang) mit seinen Mitschülern Fabian Goebel (Percussion) und Oliver Schlick (Piano) mehrere Songs, die die Zuhörer zum Mitklatschen anregten. Phil Gliatis (Kursstufe 1) trug unter dem Jubel des Publikums seinen selbst geschriebenen Rap „0 auf 100 & Alpträume“ vor. Auch Schüler der benachbarten Schulen machten bei der Talentshow mit. Für einen guten Ton sorgte in der Technik der ehemalige Bonhoeffer-Absolvent Felix Herter. Abschließend stürmten die Elftklässler sowie der Abiturjahrgang die Bühne, um ihrer Erleichterung über die gelungene Veranstaltung mit Freudentänzen Ausdruck zu verleihen. uf/zg

