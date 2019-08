Fotos senden und gewinnen

Die ersten „roten Sonnenblumen“ blühen schon. © Geschwill

Eppelheim.Im Frühjahr startete die SPD ihre Aktion „Eppelheim blüht auf“ und verteilte unter diesem nachhaltigen Motto bei ihren Terminen auf dem Mittwochsmarkt auf dem Wasserturmplatz Samen für rotglühend Sonnenblumen an die Bevölkerung. Die Aktion kam super an, die Samentütchen waren gefragt, heißt es in einer Pressemitteilung. Jetzt blühen die ersten „roten Sonnenblumen“.

Jeder, der sich an der Aktion beteiligt und die Sonnenblumensamen ausgesät hat, hat jetzt die Chance, ein Wohlfühlwochenende für zwei Personen im Nordschwarzwald zu gewinnen. Dafür muss man nur ein Foto einer blühenden „roten Sonnenblume“ entweder per E-Mail: juergen.geschwill@spd-eppelheim. de oder per Post an SPD Eppelheim, Gartenstraße 9, 69214 Eppelheim senden. Wichtig ist, seinen Absender nicht zu vergessen, um als Gewinner benachrichtigt werden zu können. Die ersten Teilnehmer haben ihre Fotos bereits eingesendet. Wer noch mitmachen möchte, kann dies tun. Einsendeschluss ist nämlich erst Freitag, 4. Oktober. Die öffentliche Ziehung findet am Mittwoch, 9. Oktober, um 17 Uhr auf dem Wasserturmplatz statt. zg

