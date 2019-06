Freie Fahrt in die Pfalz

Eppelheim.Die Stadt lädt am Donnerstag, 13. Juni, interessierte Senioren zu einem Ausflug in die Knittelsheimer Mühle in die Pfalz ein. In dem Landhotel mit angeschlossenem Restaurant haben die Ausflügler Gelegenheit, einen schönen Nachmittag bei Kaffee und Kuchen zu verbringen, heißt es in der Pressemitteilung. Am Abend sei zudem ein gemeinsames Abschlussessen geplant.

Die Teilnahme an dem Ausflug ist kostenfrei, die Stadt übernimmt die Fahrtkosten für die Anreise im Bus. Für die Senioren entstehen lediglich Ausgaben für persönliche Einkäufe, für Kaffee und Kuchen sowie das Abendessen in der Knittelsheimer Mühle. Treffpunkt der Gruppe ist am Ausflugstag der Hugo-Giese-Platz um 12.30 Uhr. Gegen 21 Uhr werden die Ausflügler zurück in Eppelheim sein. Die Fahrzeit beträgt jeweils anderthalb Stunden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 08.06.2019