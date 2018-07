Anzeige

Eppelheim.Zwei Schüler der Humboldt-Realschule gehören in Englisch zu den Landesbesten: Cindy Nguyen und Matthew Kopietz nahmen zum ersten Mal am europaweiten Englischwettbewerb „The Big Challenge“ teil. Die 15-Jährige erreichte Platz sechs in Baden-Württemberg, ihr ein Jahr älterer Mitschüler aus der Parallelklasse belegte den siebten Platz.

Nicht nur die beiden Neuntklässler waren stolz auf ihr Ergebnis, sondern auch das Schulleitungsteam mit Rektorin Judith Bühler und Konrektor Christian Fesler sowie Astrid Neukum als Verantwortliche für den Wettbewerb. Judith Bühler weiß den organisatorischen Aufwand von Astrid Neukum und den Kollegen sehr zu schätzen. „Schüler brauchen Freude an der Sprache und Bestätigung von den Lehrkräften, damit sie sich was zutrauen“, verdeutlicht sie.

Großes Teilnehmerfeld

Der europaweite Sprachwettbewerb ist seit Jahren fester Bestandteil an der Humboldt-Realschule. Er richtet sich an Schüler der Klassenstufen Fünf bis Neun und testet deren Sprachbegabung und Wissen im Fach Englisch. Europaweit nahmen in diesem Jahr 269 441 Schüler teil. Allein in Baden-Württemberg waren es 4631 Teilnehmer. Von der Humboldt-Realschule meldeten sich 47 Schüler an. Die Teilnahmegebühren übernimmt der Förderverein.