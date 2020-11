Fröbel-Kindergarten ist wieder Corona-frei

Eppelheim.Der Kindergarten Friedrich Fröbel in der Otto-Hahn-Straße in Eppelheim hat am heutigen Freitag wieder in voller Gruppenstärke den Betrieb aufgenommen. Das teilt die Stadt mit. Die Kinder und Mitarbeiterinnen sind wohl auf und freuen sich wieder in der Einrichtung zu sein. Am Wochenende vom 7. November war dort ein Kind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Zwei Gruppen mit 40 Kindern und acht der Betreuerinnen waren daraufhin in Quarantäne gegangen.

