Frühstück zum Mitnehmen für alle, die bedürftig sind

Eppelheim.Die katholische Pfarrei St. Josef beteiligt sich in dieser Woche an der ökumenischen Aktion „Frühstück im Winter“ der Heidelberger Kirchengemeinden. Das Gemeindezentrum Franziskushof öffnet deshalb bis einschließlich Samstag jeden Morgen zwischen 8 und 10 Uhr seine Eingangstüren und wird Corona-konform mit Einbahnstraßenregelung und Abstandsmarkierungen zur Ausgabestelle für ein „Frühstück to go“.

Vom Caritasausschuss der Pfarrei sind, um der Corona-Verordnung Rechnung zu tragen und Kontakte zu begrenzen, jeden Morgen mit Monika Häfner sowie Helga und Bernd Hönig nur Menschen aus zwei Haushalten vor Ort. Sie bereiten alles vor und geben die gut gefüllten Frühstückstaschen dann an die Bedürftigen aus. „In diesem Jahr ist bei unserem Frühstücksangebot aufgrund der Corona-Pandemie alles anders“, bedauert Bernd Hönig. Die Frühstücksgäste können leider nicht, wie in den Jahren zuvor, im Gemeindezentrum bewirtet werden und sich dort den Morgen über aufwärmen, sondern bekommen an der Eingangstür vorgepackte Frühstückstaschen zum Mitnehmen ausgehändigt.

Brötchen, Obst und Joghurt

Gefüllt ist jede Tasche mit frischen Brötchen, Obst, Joghurt, Saft, Süßigkeiten und süßen Teilchen sowie in Portionen abgepackter Butter, Streichwurst, Marmelade und Käse. Selbstverständlich gibt es auch heißen Kaffee und Tee zum Mitnehmen, der ebenfalls kostenfrei ausgegeben wird. Pappbecher mit Deckel stehen dafür zum Befüllen bereit. Umweltfreundlichere Varianten sind derzeit leider nicht erlaubt. „Aber die meisten haben ja sogar, um Abfall zu vermeiden, eigene Thermobecher dabei“, weiß Bernd Hönig. Außerdem stehen Drogerie- und Hygieneartikel sowie Gläser mit selbst gekochter Marmelade bereit und werden bei Bedarf ausgegeben. „Die Leute freuen sich richtig über das Angebot und bedanken sich bei uns, dass wir bei der Aktion mitmachen“, erfährt unsere Zeitung von Bernd Hönig.

Vermehrt Geldspenden nötig

Bereits morgens um 8 Uhr waren am ersten Ausgabetag schon die ersten zehn Frühstückstaschen ausgegeben. Die Mitglieder des Caritasausschusses rechnen mit etwa 30 Besuchern pro Vormittag. Um den Wareneinkauf für Eppelheim abschätzen zu können, hat sich Bernd Hönig im Vorfeld bei zwei Ausgabestellen in Heidelberg über den Zuspruch informiert.

In den Vorjahren gingen für das angebotene Frühstücksbuffet stets viele Lebensmittelspenden ein. Weil in diesem Jahr für das Richten der Frühstückstaschen aber viel Portionsware benötigt wird, gab es zur Unterstützung der Aktion „Frühstück im Winter“ von der Bevölkerung diesmal vermehrt Geldspenden. Beim Richten der Frühstückstaschen bekommen Monika Häfner und Helga Hönig übrigens Unterstützung von Schülern der Humboldt-Realschule. „Jeden Nachmittag kommen zwei Schüler aus ihrem Sozialprojekt und helfen beim Richten“, informieren die beiden Damen. Die Brötchen und Süßteilchen vom Bäcker werden dann jeden Morgen frisch dazugepackt und den Frühstückstaschen beigelegt.

