Eppelheim.„Das wird ein schönes, kleines Einkaufszentrum“, freut sich Gerald Brandt. Der Fachanwalt für Steuerrecht mit Kanzlei in Frankfurt vertritt die Interessen der Sharfani Immobilien GmbH & Co. KG. Die Gesellschafter der Kommanditgesellschaft mit Sitz in Frankfurt nehmen derzeit richtig viel Geld in die Hand und investieren auf dem ehemaligen Gelände der Druckerei Grosch und auf dem Areal des bisherigen Norma-Marktes im Norden der Stadt in ein Fachmarktzentrum.

Die Kosten für Abriss der alten Druckereigebäude und des Norma-Marktes sowie für den Neubau des Einkaufszentrums wurden von Gerald Brandt mit acht Millionen Euro beziffert. Die Eröffnung der Märkte ist für Anfang September geplant. Die Sharfani Immobilien Gesellschaft ist sowohl Grundstückseigentümerin als auch Bauherrin des Großprojekts. Die Sharfani Vermietungsgesellschaft übernimmt als Tochtergesellschaft die Vermietungen der Gewerbeflächen. Fünf Geschäfte und ein Lebensmitteldiscounter werden in den eingeschossigen Gebäudekomplex einziehen.

Mietverträge unter Dach und Fach

Insgesamt steht eine Verkaufsfläche von 3200 Quadratmetern zur Verfügung. Die Mietverträge seien schon fast alle „unter Dach und Fach“, hieß es. Einziehen in das neue Fachmarktzentrum an der Seestraße gegenüber von Rewe und Aldi werden laut Gerald Brandt der Lebensmittel-Markendiscounter Netto, eine Filiale des Unternehmens „Schuh Graf“, ein Textilgeschäft von AWG Mode und der niederländische Non-Food-Discounter „Action“ mit einer großen Auswahl an Haushalts-, Bedarfs- und Ein-Euro-Artikeln. „Noch nicht unterschrieben ist ein Mietvertrag mit der Firma Matratzen Concord“, teilte der Frankfurter Rechtsanwalt mit. In dem kleinen Einkaufszentrum ist noch Platz für ein weiteres Geschäft. „Wir haben noch etwas Luft und rund 200 Quadratmeter übrig“, informierte Brandt.