Für jede Gruppe eine Küche

Eppelheim.Der Neubau der Kindertagesstätte Friedrich Fröbel wächst – und damit auch die Kosten für die Einrichtung im Norden von Eppelheim. Nachdem der Gemeinderat im Dezember die Landschaftsbauarbeiten für knapp 200 000 Euro vergeben hatte, musste in der ersten Sitzung dieses Jahres ein Beschluss über weitere Vergaben her.

Die stellvertretende Bauamtsleiterin Kirsten Hübner-Andelfinger sprach davon, dass beim Neubau in der Otto-Hahn-Straße 1a keineswegs zu viel Geld ausgegeben werde. Die neue Kindertagesstätte werde größer als andere Einrichtungen und beherberge immerhin vier Kindergarten- und drei Krippengruppen. Die Stadt habe auch „nicht auf der grünen Wiese bauen können“. So musste ein Stockwerk mehr errichtet werden. Für den Neubau sind 4,5 Millionen Euro eingestellt, man habe aber auch schon Kosten sparen können. Die Einrichtung werde vom Bundesfamilienministerium mit Mitteln aus dem Programm zur Kinderbetreuungsfinanzierung gefördert. Dazu gehörten auch Ausstattungsinvestitionen für eine Küche. Das erkläre, warum für jede Kindergartengruppe eine Einbauküche eingerichtet wird.

Der Gemeinderat beschloss die Vergabe der Bodenbelagsarbeiten zum Bruttopreis von knapp 54 000 Euro. Die Kostenberechnung hatte bei rund 91 000 Euro gelegen. Die Arbeiten waren öffentlich ausgeschrieben worden. Den Zuschlag bekam eine Fachfirma aus Freiberg.

Die Vergabe der Einbauküchen zum Bruttopreis von knapp 18 000 Euro ging an eine Firma aus Erfurt. Es waren acht Angebote termingerecht eingegangen. In der Kostenberechnung waren 40 000 Euro enthalten. Die Einbaumöbel werden zum Preis von 35 000 Euro von einer Handwerksfirma aus Apolda geliefert. Die Kostenberechnung hatte bei knapp 33 000 Euro gelegen. Die Erhöhung resultiert aus einer zusätzlichen Wandverkleidung, den losen Bänken und dem Einbauschrank im Mehrzweckraum, die noch nicht in der Berechnung enthalten waren.

Trudbert Orth (CDU) war für die Vergaben. „Wir wissen genau, was wir genehmigen“, meinte der Fraktionssprecher. Man müsse aber mit den Finanzen sorgfältig umgehen und sich Gedanken über Einsparungen machen. Renate Schmidt (SPD stimmte ebenfalls zu. Die Vergaben lägen unter den Kostenvoranschlägen. Der Neubau der Kindertagesstätte sei eine gemeinsame Entscheidung des Gemeinderats gewesen. Martin Gramm (Grüne) zeigte sich erschreckt über die großen preislichen Differenzen bei den Angeboten. Der Beschlussvorschlag ging en bloc einstimmig durch.

Abschließend stimmte der Gemeinderat noch elf Spenden in Höhe von insgesamt 1324,03 Euro zu. vw

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 01.02.2019