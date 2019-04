Für Linienänderung

Eppelheim.Jetzt die Weichen stellen – unter diesem Motto fand die Auftaktveranstaltung der Aktion 22, der Unterschriftenaktion für die Straßenbahnlinie 22, statt. Marliese Heldner vom Stadtteilverein Kirchheim stellte ihre Unterschriftenaktion für die Linie 26 vor. Rund 2000 gesammelte Unterschriften bewirkten damals ein Umdenken in der Heidelberger Stadtverwaltung mit der eventuellen Rückkehr der Linie 26 zur alten Linienführung, heißt es in einer Mitteilung der Eppelheimer Liste (EppLi). Was auch der Anlass für die Wählervereinigung war, die Aktion 22 ins Leben zu rufen.

Die Unterschriftenaktion 22 soll eine Linienänderung über Gadamerplatz, Czernybrücke und Bergheimer Straße und dadurch eine schnelle Verbindung ins Neuenheimer Feld mit nur einem Umstieg am Betriebshof bewirken. Gerade in Zeiten, in denen im Heidelberger Gemeinderat über Maßnahmen zur Verhinderung eines Verkehrskollapses Neuenheimer Feld beraten wird, ist dieses Thema aktueller denn je, meint die EppLi.

Da seit Einführung des neuen Liniennetzplanes seien für die Angestellten der Kliniken und für die Studenten fast keine attraktiven Verbindungen aus Eppelheim, Plankstadt oder Pfaffengrund ins Neuenheimer Feld vorhanden. Daher sei es nicht nachvollziehbar, dass dieser Missstand von den Verantwortlichen nicht behoben wird. Bei den derzeitigen ÖPNV-Verbindungen ins Neuenheimer Feld wundere es nicht, dass viele mit dem Auto pendeln und nicht auf den ÖPNV umsteigen. zg

Info: Weitere Infos: www.aktion22. eppelheimer-liste.de. Unterschriftenlisten bei Tankstelle Sammet, Schwetzinger Straße 4, Metzgerei Maier, Hauptstraße 81, Döner-Imbiss Jasmin 2, Hauptstraße 77, Ingenieurbüro Binsch, Rudolf-Wild-Straße 16.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 13.04.2019