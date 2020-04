Von Sabine Geschwill

Eppelheim. Sein Beruf hat es in sich - nicht nur in Zeiten von Corona! Denn Manuel Kahl ist Palliativfachkraft und arbeitet seit zwei Jahren bei der häuslichen Palliativversorgung „Aki“ in Heidelberg. Der Tod gehört für den 29-Jährigen zu seinem Arbeitsleben.

Der Eppelheimer, der seit 2007 in der Pflege tätig ist, kümmert sich um Schmerzpatienten und Menschen

...