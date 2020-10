Gäste bekamen eine „Verpflegungstasche“

Erstmals führten beim Start in die neue Spielzeit in der Rudolf-Wild-Kulturhalle die aktuellen Corona-Richtlinien Regie. Gedränge und Gruppenbildung sollten unbedingt vermieden werden.

Daher war vieles anders, auch das Einlassprozedere. Bevor sich der Vorhang hob und das Publikum die Komödie „Ungeheuer heiß“ im Kul-tursaal genießen durfte, war schon vor der Halle Abstandhalten, Mund-Nase-Maske tragen, Hände desinfizieren, Kartenkontrolle, Kontaktdaten hinterlegen und wieder Hände desinfizieren angesagt.

Weil es aufgrund der Hygienerichtlinien keinen Getränkeausschank oder Brezelverkauf gab, bestand für die Besucher im Foyer die Möglichkeit, sich mit einer „Verpflegungstasche“ einzudecken. Diese waren schon fertig gerichtet und wurden ausgegeben.

Die Taschen gab es in verschiedenen Ausführungen mit und ohne Alkohol. Das Set beinhaltete je zwei Getränkeflaschen und je zwei abgepackte Knabbereien. Getränke oder Knabberartikel tauschen, nachordern oder nur ein einzelnes Getränk kaufen konnte man nicht. Das war für jene Gäste, die einfach nur einen Piccolo-Sekt oder ein kleines Wasser mit in den Saal nehmen wollten, nicht so optimal, wie sich herausstellte.

Sobald die Theatergäste an ihrem Sitzplatz angelangt waren, durften sie die Mund-Nase-Maske ablegen und den Inhalt der Verpflegungstasche genießen.

Auf die verschiedenen Neuerungen und Maßnahmen zum Schutz der Spielzeitbesucher vor Covid-19 ging Bürgermeisterin Patricia Rebmann in ihrer Begrüßung kurz ein. „Heute möchte ich danke sagen, dass Sie gekommen sind. Es ist nicht selbstverständlich in so einer schwierigen Zeit der Stadt, der Rudolf-Wild-Halle und der Kultur die Treue zu halten“, betonte sie.

Obwohl in der neuen Spielzeit statt der 440 Sitzplätze nur 149 zur Verfügung stehen, biete Eppelheim den Kulturinteressierten ein „vollwertiges Programm“. „Das bedeutet für die Stadt einen großen Kraftakt“, betonte Patricia Rebmann und dankte dem Kulturbeirat für die Zustimmung für ein Kulturprogramm in vollem Umfang. sge

