Gastgeber werden noch gesucht

Eppelheim.Es ist inzwischen schon eine langjährige Tradition der evangelischen Gemeinde, dass sich Menschen in der Adventszeit um 18 Uhr zum sogenannten „lebendigen Adventskalender“ treffen, um gemeinsam zu singen, zu beten und Geschichten zu hören.

„In einer Zeit, die recht kommerziell und von zahlreichen Festen, Märkten und Veranstaltungen geprägt ist, wollen wir kleine alternative Zeichen zur Vorbereitung der Weihnachtszeit setzen“, schreibt die Gemeinde dazu. Jeder Gastgeber kann diese halbe Stunde ganz individuell gestalten und alle sind eingeladen, daran teilzunehmen, auch wenn man den Gastgeber nicht persönlich kennt.

Wer einen freien Abend gestalten möchte, soll sich bei Lutz Pfaff per E-Mail an Lutz.Pfaff@gmx.net oder in den Pfarrämtern melden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 17.11.2018