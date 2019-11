Gedenken an Kriegsopfer

Eppelheim.Die Gedenkfeier zum Volkstrauertag findet am Sonntag, 17. November, um 16 Uhr in der Friedhofskapelle statt. Der Tag – immer zwei Sonntage vor dem ersten Advent – erinnert an die Kriegstoten und Opfer der Gewaltherrschaft aller Nationen.

Bürgermeisterin Patricia Rebmann wird eine Rede anlässlich des Gedenktages halten. Als Vertretung für die beiden Kirchengemeinden wird Pfarrerin Christina Blásquez sprechen. Anschließend erfolgt eine Kranzniederlegung am Denkmal für die Opfer der beiden Weltkriege.

Für die musikalische Umrahmung der Gedenkfeier singt der Kammerchor „Con Brio“ unter der Leitung von Kim Boyne. Die Freiwillige Feuerwehr hält gemeinsam mit dem Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes Ehrenwache. Johannes Häfner wird mit der Trompete die Kranzniederlegung musikalisch begleiten. zg

