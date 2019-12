Gedichte stimmen auf die Feiertage ein

Eppelheim.Alle Jahre wieder lädt der Vorstand des örtlichen Sozialverbandes VdK alle Mitglieder zu einer Feier im Advent ein. Der Vorsitzende Dominik Bitz erinnerte an die Veranstaltungen des VdK und an die Schlagzeilen, die die Welt in Atem hielten. Bei der Feier sollten Schlagworte wie Flüchtlingskrise und Klimaschutz aber keine Rolle spielen.

Bitz war es mit seinem Vorstandsteam daran gelegen, die Mitglieder und Gäste auf das Weihnachtsfest einzustimmen. Es wurden gemeinsam Weihnachtslieder gesungen. Am Akkordeon begleitete Horst Pfauser. Zur weiteren Unterhaltung lasen Waltraud Pfisterer und Dominik Bitz Weihnachtsgedichte. Jennifer Höllriegel feierte mit einem philippinischen Tanz ihre Auftrittspremiere bei der VdK-Feier. Vorstandsmitglied Bettina Sommer führte gekonnt durch das Programm des besinnlichen Nachmittags. Sie schlüpfte in die Rolle des Nikolaus und beschenkte alle Anwesenden mit einem Weihnachtspräsent. Wie der Vorsitzende deutlich machte, sorge der Ortsverband nicht nur für gesellige Stunden, sondern stehe seinen Mitgliedern auch bei Problemen mit Ämtern oder bei der Durchsetzung ihres Rechts jederzeit zur Seite. Beratung, Hilfe und rechtliche Vertretung im Sozialrecht seien die Kernaufgaben des Sozialverbandes, teilte Bitz mit. Zusammen mit seiner Stellvertreterin Elke Müller ehrte er die Mitglieder.

In seinem Ausblick ging Bitz auf die geplanten Veranstaltungen des Vereins und Termine im kommenden Jahr ein. Am Samstag, 7. März, sind die Mitglieder um 15 Uhr zur Jahreshauptversammlung ins Restaurant „Sole D’Oro“ eingeladen. Der Jahresausflug findet am Samstag, 23. Mai, statt. sge

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 24.12.2019