Gemeinderat entscheidet über "Eppelheim - Zukunftsstandort Nord"

Eppelheim.Der Eppelheimer Gemeinderat tagt heute um 19 Uhr in der Rudolf-Wild-Sporthalle. Die Räte werden unter anderen über die Änderung der Feuerwehrsatzung ändern. Stimmt das Gremium dem Entwurf zu, so müssen Wahlen und Versammlungen der Feuerwehr künftig nicht mehr als Präsenzveranstaltung stattfinden. Außerdem steht der Beschluss zur Umsetzung des Projektes "Eppelheim - Zukunftsstandort Nord" an. Die Stadt würde dieses vom Land geförderte Projekt rund 70 000 Euro kosten.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 01.02.2021