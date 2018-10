Gemeinsam an besserer Sicherheitspolitik arbeiten

Eppelheim/Bukarest.CDU-Bundestagsabgeordnete Professor Dr. Karl A. Lamers, ist im Amt des Vizepräsidenten der Atlantic Treaty Associa-tion (ATA) bei der 64. General-versammlung der ATA in Bukarest bestätigt worden, heißt es in einer Pressemitteilung. Die ATA ist der Dachverband aller atlantischen Gesellschaften.

Von 2008 bis 2014 stand Lamers der ATA, die ihren Sitz in Brüssel hat, als Präsident vor und arbeitet jetzt als Vizepräsident in der Führungsspitze weiter mit.

Austausch mit junger Generation

„Ich freue mich sehr, dass mir die Delegierten der Versammlung erneut ihr Vertrauen geschenkt haben. Auch in den kommenden Jahren werde ich mich mit voller Leidenschaft für die euroatlantischen Beziehungen einsetzen. Gerade in einer Zeit, in der wir vor enormen sicherheitspolitischen Herausforderungen stehen, die kein Land der Welt alleine bewältigen kann, kommt der NATO und den transatlantischen Beziehungen eine herausragende Rolle zu. Die Aufgabe unserer Organisation ist es, den Dialog mit den Menschen zu suchen und die Werte und Interessen des Bündnisses zu vermitteln. Ein Schwerpunkt meiner Arbeit bildet dabei auch gerade der Austausch mit der jungen Generation über die große Bedeutung der transatlantischen Partnerschaft“, so Lamers. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 20.10.2018