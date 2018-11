Gemeinsam für den Frieden beten

Eppelheim.Gemeinsam beten für den Frieden – das ist für viele Menschen derzeit ein Bedürfnis. Raum und Zeit gibt es in der Josephs- und Pauluskirche während der Friedensdekade zwischen Sonntag, 11. November, und Mittwoch, 21. November, jeweils zu einer kurzen liturgischen Feier, bei der das Gebet im Mittelpunkt steht.

Die Termine sind der heutige Montag, 19 Uhr, in der Josephskirche, der morgige Dienstag, 18 Uhr, in der Pauluskirche, Mittwoch, 14. November, 19 Uhr, in der Pauluskirche, Donnerstag, 15. November, 19 Uhr, in der Pauluskirche und Freitag, 16. November, 18 Uhr, in der Pauluskirche. Am Samstag, 17. November, findet die Andacht um 18 Uhr beim Volkstrauertag auf dem Friedhof statt. Am Sonntag, 18. November, findet die Andacht um 18 Uhr in der Pauluskirche statt, am Montag, 19. November, um 19 Uhr ebenfalls dort. Am Dienstag, 20. November, ist dort die Andacht um 18 Uhr, am Mittwoch, 21. November, findet um 19 Uhr dann ein Gottesdienst zum Buß- und Bettag statt. zg

