Gemeinsam lautstark singen

Plankstadt/Eppelheim.An Ostern nicht in die Kirche zum Gottesdienst, das ist dieses Jahr die Realität. Doch die Kirchengemeinden haben sich Alternativen überlegt. „Wir haben einen Ostergruß als Klappkarte mit kleinem Impuls vorbereitet, der von 32 ehrenamtlichen Austrägern an alle evangelischen Haushalte in Plankstadt verteilt werden soll“, erklärt Pfarrerin Christiane Banse von der evangelischen Gemeinde Plankstadt.

Für Gründonnerstag gibt es ein Tischabendmahl zum Herunterladen. An Karfreitag und Ostersonntag wird es „Gottesdienste zum Mitnehmen“ geben in einem Körbchen vor der Kirche oder zum Runterladen auf der Homepage www.ekiplankstadt.de. Zur Gottesdienstzeit wird Christiane Banse vor der Kirche sitzen und Zeit für kleine Gespräche haben. „Die Gottesdienste zum Mitnehmen haben sich schon vom Gottesdienst ,to go’ zum ,Gottesdienst-Lieferando’ entwickelt: Jutta Layer und Roswitha Kolb haben die kleinen, liebevoll von unserer Ältesten Chrissi Laubscher gebündelten Impuls-Paketchen in die Briefkästen der Menschen verteilt, die aufgrund ihres Alters oder Vorerkrankungen gerade besser nicht draußen unterwegs sind“, freut sich Banse über die Aktion.

Außerdem gibt es die Aktion „#OsternvomBalkon“, die in der Posaunenarbeit in Hannover ihren Ursprung hat. Am Ostersonntag um 10.15 Uhr werden die Kirchentüren offenstehen, damit man von den offenen Fenstern besser hört, wenn die Orgel spielt: „Christ ist erstanden.“ „Je mehr mitsingen oder spielen, desto cooler wird es!“, lädt Christiane Banse ein. Auch aus der katholischen Kirche wird das Lied tönen.

Kindergottesdienst online

Auf der Homepage findet sich auch für die Kinder ein Kindergottesdienst. Am Karsamstag wird es eine Osternacht geben, live aus der Wollfabrik in Schwetzingen und online: Ab 20.55 Uhr zusammen mit Pfarrerin Banse, Pfarrer Steffen Groß aus Schwetzingen und Pfarrer Tobias Habicht aus Oftersheim.

Als „ökumenisches österliches Zeichen“ läuten die Glocken der evangelischen und katholischen Kirchen in Eppelheim am Karsamstag, 11. April, um 21 Uhr für sieben Minuten. Ab etwa 10.15 Uhr wird auch in Eppelheim das Osterlied „Christ ist erstanden“ gemeinsam gesungen. Wer genau hinhört, kann wahrnehmen, wie aus der Pauluskirche Peter Rudolf an der Orgel den Choral intoniert. Die Pfarrer werden vor der Kirche „Christ ist erstanden“ singen und anschließend die Glocken der Pauluskirche läuten.

Auf der Homepage der Kirchengemeinde (www.ekieppelheim.de) und auf www.eppelheim.de können Gläubige teilhaben am Entzünden der Osterkerze. In der gesamten Osterwoche ist die Kirche von 8 bis 19 Uhr geöffnet. Die Osterkerze brennt und sie können sich „das Licht von Ostern“ mit nach Hause nehmen (Kerzen sind vorhanden). Wie in den vergangenen Wochen sind Pfarrer oder Pfarrerin von 18 bis 19 Uhr in der Kirche.

Ab Ostersonntag hängt vor der Pauluskirche eine Schnur mit schönen Karten, die die Botschaft von Ostern „weitersagen“ möchten. Diese kann sich jeder einfach mit nach Hause nehmen. zg

