Genussvoller Blick auf Heimat

Eppelheim.„Eppelheim backt!“ ist ein wundervolles Backbuch für alle, die das Backen und Genießen lieben. Dieses liebevoll von Journalistin Sabine Geschwill in ehrenamtlicher Arbeit zusammengestellte Werk entstand anlässlich der Jubiläen „1250 Jahre Eppelheim“ und „25 Jahre Presseservice Geschwill“.

Es beinhaltet die Lieblingsbackrezepte von über 100 Eppelheimerinnen und Eppelheimern und bietet mit 150 Rezepten auf 300 Seiten mit süßen Genüssen und herzhaften Köstlichkeiten einen genussvollen Blick auf die Stadt. Wundervolle Kuchen und Torten, Süßes und Herzhaftes für jeden Geschmack und für jede Gelegenheit geben einen köstlichen Einblick in die Backtradition im Jubiläumsjahr 2020.

Erlös für Förderung des Ehrenamts

Die Einnahmen aus dem Buchverkauf, abzüglich der Druck- und Grafikkosten, kommen vollumfänglich der Förderung des Ehrenamtes in Eppelheim zugute. „Eppelheim backt!“ ist ab sofort zum Stückpreis von 20 Euro an der Rathauspforte in der Schulstraße 2, im Reformhaus Budjan in der Hauptstraße 79, im Eppelheimer Buchladen in der Scheffelstraße 14, in der Stadtbibliothek in der Jahnstraße 1, im Atelier „Kunst in Ton“ in der Humboldtstraße 9 und selbstverständlich bei Sabine Geschwill in der Gartenstraße 9 erhältlich. sge

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 15.12.2020