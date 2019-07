Geselliges Beisammensein gehört zum Gockelfest dazu

Eppelheim.Das Gockelfest bei den Kleintierzüchtern ist ein beliebter Treffpunkt für Alteingesessene und Neuzugezogene. Jetzt konnte man auf dem Vereinsgelände im Süden der Stadt wieder gemütlich feiern.

Zum vierten Mal in Folge hatten die Kleintierzüchter die Band „RoadHouse“ engagiert. Holger Bender, Reinhold Kunz, Holger Petri, Erich Zieher und Uwe Siebig hatten es nicht weit. Die Musiker kommen aus Eppelheim und dem benachbarten Pfaffengrund. Sie wussten die Gäste samstagabends fabelhaft mit Rockmusik vergangener Jahrzehnte zu unterhalten. „Wir spielen quer Beet Rock- und Blueshits von den 1960er bis zu den 1990er Jahren. Da ist für jeden etwas dabei“, erklärten die fünf Jungs.

Vereinsvorstand Dieter Schneider hatte genügend Helfer finden können, die sich um den Auf- und Abbau und die Durchführung des Festes kümmerten. Sowohl der Vorstand als auch engagierte Züchter und deren Familienangehörige waren an beiden Festtagen zur Stelle, um an Kasse, Grill und Getränkeausgabe ehrenamtlich ihren Dienst zu verrichten. Es gab auch drei flotte Bedienungen, die alle Speisen und Getränke an den Tischen servierten.

Die Gäste hingegen konnten sich schattige Plätze suchen und ein kühles Bier oder eine erfrischende Weinschorle genießen. sge

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 15.07.2019