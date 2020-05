Gespräch mit Franziska Brantner

Eppelheim.Die Grünen laden ein zur Online-Veranstaltung unter dem Titel „Europa in Zeiten von Corona: Solidarität oder Egoismus?“ am Dienstag, 19. Mai, um 20 Uhr. Referentin ist die Bundestagsabgeordnete Dr. Franziska Brantner. Wie leben wir die vielbeschworene europäische Solidarität, statt in nationale Egoismen zurückzufallen? Wie verhindern wir, dass Orbán und Co. Rechtsstaatlichkeit und demokratische Werte im Zuge der Krise noch weiter aushöhlen? Welche wirtschaftlichen Maßnahmen brauchen wir, damit aus der Corona- keine Euro-Krise wird? Was können wir aus der Krise für Europas Zukunft mitnehmen? Diese und andere Fragen wird Brantner in einem Impulsvortrag anschneiden. Anschließend wird es ausreichend Zeit für weiterführende Fragen und Diskussion geben, so die Pressemitteilung.

Dr. Franziska Brantner ist Sprecherin für Europapolitik sowie Parlamentarische Geschäftsführerin der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen. Sie ist Mitglied im Europaausschuss und stellvertretendes Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Einwahl über den Link: https://attendee.gotowebinar.com/register/3688364938813969678. zg

