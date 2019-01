Gestärkt in die Zukunft blicken

Eppelheim.Bürgermeisterin Patricia Rebmann lädt am morgigen Sonntag, um 14 Uhr zum Neujahrsempfang der Stadt in die Rudolf-Wild-Halle ein.

Den Empfang wird der Eppelheimer Carneval Club als Hausherr während der fünften Jahreszeit eröffnen, heißt es in der Ankündigung der Gemeinde. Die Neujahrsansprache wird von Bürgermeisterin Patricia Rebmann gehalten. Im Namen aller Kirchen wird die katholische Kirche ein Grußwort an die Besucher richten. Für die musikalische Unterhaltung der Veranstaltung sorgen die „Joyful Voices“ vom Sängerbund Germania Eppelheim unter der Leitung von Kim Boyne. Zum Sekt gibt es dieses Jahr auch Kaffee und Kuchen, teilt die Stadt weiter mit. Das neue Jahr gemeinsam zu begrüßen sei ein guter Auftakt, um als Stadtgesellschaft gestärkt in die Zukunft zu blicken. zg

