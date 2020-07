Geteilte Konfirmation

Eppelheim.Wie so vieles andere musste in diesem Jahr auch der reguläre Konfirmationsgottesdienst ausfallen. Die 34 Konfirmanden der evangelischen Gemeinde haben sich im Laufe der vergangenen Wochen für zwei ganz unterschiedliche Wege zur Konfirmation entschieden, heißt es in einer Pressemitteilung. Eine Hälfte der Gruppe möchte dieses besondere Fest verschieben, bis wieder große Feiern mit vollen Kirchen möglich sind, die andere Hälfte der Gruppe hat sich für eine andere Form der Feier vor den Sommerferien entschieden.

Zu diesen besonderen Gottesdiensten begrüßen Johanna Hassfeld und Cristina Blázquez 17 Konfirmanden am Wochenende 25. und 26. Juli in Kleingruppen. Die eingeschränkte Anzahl möglicher Gottesdienstbesucher hat zur Folge, dass die Konfirmationsgottesdienste den Konfirmanden und ihren Gästen vorbehalten sind. Dafür bitten die Verantwortlichen um Verständnis und freuen sich, alle anderen in den folgenden Wochen wieder in der Kirche begrüßen zu dürfen. Die Konfirmationspredigt wird – wie alle Predigten zur Zeit – auf der Homepage zur Verfügung stehen und in der Kirche ausliegen.

Im August wird es eine „Newsletter-Pause“ geben, ab September geht es weiter. Die alten Ausgaben des „Good-Newsletters“ finden Interessierte auf der Homepage www.ekieppelheim.de. Dort kann man sich auch für den Newsletter eintragen. Dann erhält man die Newsletter digital zugeschickt. Für die Audio-Version wendet man sich an das Pfarramt. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 24.07.2020