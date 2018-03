Anzeige

Eppelheim.„Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit“ heißt eine Tragikomödie mit Mathieu Carrière und Alexandra von Schwerin, die es am morgigen Dienstag, 20 Uhr, in der Rudolf-Wild-Halle zu sehen gibt.

Serge und Marianne sind seit 25 Jahren glücklich verheiratet. Sie stehen füreinander ein und haben sich den Zusammenhalt und den Schwung in ihrer Beziehung bewahrt. Und dennoch wirft sie ein kleiner Auto-Zusammenstoß komplett aus der Bahn. Denn Mariannes Unfallgegner hat eine Cousine namens Sophie, die zufällig genau die Sophie ist, die vor langer Zeit einmal Serges Nachbarin war. Marianne war immer überzeugt, dass da etwas war zwischen Serge und Sophie, aber Beweise hatte sie nicht und Serge hatte eine Affäre immer vehement bestritten. Doch jetzt kommt dieses kleine Sandkorn im Getriebe einer Ehe wieder in Bewegung und ja, Serge „gesteht“. Gesteht, vor 25 Jahren mit Sophie geschlafen zu haben, bevor er Marianne kennengelernt hatte: „In einem früheren Leben, längst verjährt.“ Doch so einfach macht es ihm Marianne nicht: „Es gibt kein früheres Leben, man hat nur ein Leben.“ Nach so vielen Jahren glaubt man, den anderen gut zu kennen, doch manchmal stimmt das eben nicht. Und als Marianne jetzt das Telefon in die Hand nimmt, ist hinterher nichts mehr so wie es war. zg