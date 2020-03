Gigi Yau spielt Bachs Präludium auf der Orgel

Eppelheim.Immer wieder lädt die im Jahr 1989 ins Leben gerufene ökumenische Musikreihe „Musik in der Josephskirche“ auch junge Künstler und Musikstudenten zu einem Konzert ein. Jetzt waren mit Gigi Yau und Matthias Berges zwei Studierende der Hochschule für Kirchenmusik Heidelberg zu Gast. Sie spielten die für das Konzert ausgewählten Kompositionen im Wechsel an der Orgel. Mit Yau und Berges waren zwei hochtalentierte und engagierte Jungmusiker nach Eppelheim gekommen.

Gigi Yau, die 1988 in Hongkong geboren wurde, spielt seit ihrem vierten Lebensjahr Klavier. Mit 15 begann sie mit dem Orgelspiel. Zunächst studierte sie Europawissenschaft an der University of Hongkong, ehe sie nach Heidelberg kam und jetzt im achten Semester an der Hochschule für Kirchenmusik in Heidelberg studiert. Matthias Berges wurde 1996 geboren und spielt seit seiner Grundschulzeit Klavier. Ab 2011 erhielt er in seiner Heimatstadt Espelkamp Orgelunterricht. Nach seinem Abitur 2015 begann er Kirchenmusik und Orgelspiel in Heidelberg zu studieren. Darüber hinaus ist Berges musikalisch vielfältig in der Region aktiv. Er leitet den evangelischen Kirchenchor Ilvesheim, wirkt spielend, dirigierend und singend bei unterschiedlichsten Projekten mit, gründete mit Kommilitonen das Jazz-Quartett „ton An!“ und ist Geschäftsführer der Karg-Elert-Gesellschaft. Dieser Verein gründete sich 1984 in Heidelberg mit dem Ziel, Aufführung und Wiederveröffentlichung der Werke des deutschen Komponisten, Musikpädagogen, Pianisten und Organisten Sigfrid Karg-Elert zu fördern.

Mitreißend und heiter

Bevor die beiden Studienkollegen in der Josephskirche auf der Empore an der Orgel Platz nahmen, begrüßten sie persönlich ihre Zuhörer und stellten die für das Orgelkonzert ausgewählten Werke und deren Komponisten näher vor. Das Publikum freute sich auf zwei Orgelwerke von Johann Sebastian Bach, die zum Kernrepertoire der Orgelmusik gehören und lassen sich von Orgelstücken von Heinrich Scheidemann, Felix Mendelssohn-Bartholdy und Charles-Marie Widor überraschen. Mit dem Bachschen „Präludium und Fuge in G-Dur“ ließ Yau gleich zu Beginn des Konzertes eines der bekanntesten und meistgespielten Orgelwerke Bachs erklingen. Der fröhliche, mitreißende Überschwang des Präludiums und der heitere Ernst der musikalisch vielschichtigen Fuge nahmen die Zuhörer gleich gefangen.

Berges wusste in ausgezeichneter Spielweise die „Triosonate in C-Dur“ aus den „Sechs Triosonaten für Orgel“ von Bach darzubieten. Das Wort „Triosonate“ bedeutet hier, dass die beiden Manuale und das Pedal unabhängig und rein einstimmig geführt sind, was satztechnisch eine erhebliche Aufgabe darstellt. Vom deutschen Komponisten, Organisten und Musiklehrer Heinrich Scheidemann ließ Berges die melodiöse Komposition „Galliarda ex D“ in ausgezeichneter Form erklingen. Felix Mendelssohn-Bartholdy, der zu seiner Zeit als brillanter Organist galt, durfte im Konzertprogramm auch nicht fehlen. Aus den „Sechs Orgelsonaten“, die im Jahre 1845 als Krönung von Mendelssohns Arbeiten für die Orgel veröffentlicht wurden, hatte sich Yau die „Orgelsonate in f-Moll“ ausgesucht.

Der Vater der Symphonien

Als Konzertabschluss hatten sich die beiden Kirchenmusikstudenten eine Komposition des französischen Organisten, Komponisten und Musikpädagogen Charles-Marie Widor, dem „Vater der Symphonien für Orgel“ ausgewählt. Gespielt wurde die „Symphonie für Orgel Nummer 6 in g-Moll“. Widors Orgelsymphonien, die er im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts komponierte, übertragen Form und Klang einer Orchestersymphonie auf die Orgel und sind entsprechend anspruchsvoll.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 03.03.2020