Gottesdienst zum 130. Geburtstag

Eppelheim.Seit nunmehr 130 Jahren treffen sich sangesfreudige Männer und Frauen zur Singstunde beim evangelischen Kirchenchor. Eine lange Zeit, in der die Chorleiter, die Umstände, die Pfarrer und auch die Zeiten wechselten. Zwei Weltkriege hat der Chor überstanden und erfreut sich heute – in Zeiten, in denen vielen Kirchenchören die Puste ausgeht – wieder eines stetigen Zuwachses an Mitsängern.

Musik zur Ehre Gottes und zur Freude der Menschen! So soll es sein und das wollen die Sänger mit einem Festgottesdienst und Gästen am Sonntag, 20. Oktober, um 10 Uhr in der Pauluskirche feiern, heißt es in einer Pressemitteilung. Die musikalische Gestaltung übernehmen der Kirchenchor gemeinsam mit dem Posaunenchor und Peter Rudolf an der Orgel.

Im Anschluss an den Gottesdienst lädt der Kirchenchor zum gemeinsamen Mittagessen ins Gemeindehaus ein. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 17.10.2019