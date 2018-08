Gramm: Affäre um Sultan-Akin-Palast wird zur causa Mörlein

Eppelheim.Der Grund des Schreibens vom Baurechtsamt des Rhein-Neckar-Kreises an den Bauträger vor wenigen Tagen war eigentlich nur eine Formsache: Die Einstellung der Arbeiten am Mehrfamilienhaus der Akin Bau in der Spitalstraße 33 „wegen einer abweichenden Bauausführung des Wohngebäudes in Richtung Spitalstraße um 0,39 Meter“ wurden teilweise zurückgenommen, die Maler- und Bodenbelagsarbeiten wieder freigegeben.

Sprengstoff birgt der Brief an Akin Bau dennoch – fast nebenbei. Dort steht nämlich, dass die Absprache „mit Ihrem Bevollmächtigten, Herrn Dieter Mörlein“ getroffen wurde. Die vom Baurechtsdezernenten des Landratsamtes Norbert Haas unterzeichnete Nachricht ging auch an die Stadt, die Fraktionsvorsitzenden wurden in Kenntnis gesetzt.

Von Beginn an umstritten

Der Bau – bei den Anfragen im Gemeinderat bezeichnet ihn der Grünen-Gemeinderat Martin Gramm nur noch als „Sultan-Akin-Palast“ – war von Beginn an umstritten. Nachdem die Stadt vor drei Jahren mit dem Bauträger aus Neckarsulm bereits bei einem Objekt in der Pestalozzistraße – der Vorwurf lautet Abweichungen von den ursprünglichen Plänen und Überbauung – keine guten Erfahrungen gemacht hatte, lehnte der Gemeinderat den Bauantrag in der Spitalstraße ab. Die Baurechtsbehörde des Landratsamtes als übergeordnete Behörde genehmigte das Mehrfamilienhaus aber schließlich doch. Grund für die Unklarheiten ist ein fehlender Bebauungsplan – sowohl für das Grundstück in der Pestalozzistraße als auch in der Spitalstraße.

In diesem Fall greift Paragraf 34 des Baugesetzbuchs. Dort heißt es, dass sich ein Gebäude in die Umgebung einzufügen hat. Und diese Auffassung vertreten Verwaltung und Gemeinderat eben nicht. Doch darum geht es nicht mehr.

Die Angelegenheit wirft in den Augen der Fraktionen kein gutes Licht auf den ehemaligen Rathaus-Chef. Die Frage steht hier und da im Raum, ob Dieter Mörlein als Bürgermeister schon befangen war, ob es sich eventuell um Vorteilsnahme im Amt handeln könne.

„Die ganze Affäre weitet sich momentan zu einer causa Mörlein aus“ umschreibt es Grünen-Gemeinderat Martin Gramm. Er sei entsetzt, weil er bisher immer davon ausgegangen sei, es handele sich beim „Sultan-Akin-Palast mit seiner seltsamen Bauweise“ nur um die „Unverfrorenheit des Bauunternehmers“. Mörlein habe dabei nie eine Rolle gespielt. „Die Frage ist doch jetzt: Was hat er an Wissen aus seiner Amtszeit mitgenommen?“, meint Gramm, der Angst hat, „dass unser Ex-Verwaltungschef weitere Beraterverträge annimmt“.

„Das Ganze kriegt schon ein G’schmäckle“, meint die SPD-Fraktionsvorsitzende Renate Schmidt. „Wir haben im Gemeinderat den Bauantrag in der Spitalstraße abgelehnt. Die Außenkubatur passt sich unseres Erachtens überhaupt nicht in die Umgebung ein. Und ich finde es moralisch nicht gut, wenn jetzt rauskommt, dass Herr Mörlein dahintersteht. Das bringt das Fass endgültig zum Überlaufen.“

Ihr Kollege von der CDU, Trudbert Orth, betont ebenfalls, dass Gemeinderat und Verwaltung dem Bauvorhaben in der Spitalstraße nicht zugestimmt haben: „Wir waren immer der Meinung, dass nie hätte gebaut werden dürfen. Aber das Kreisbauamt hat beide Bauvorhaben von Akin genehmigt.“ Er berichtet von Beschwerden der Nachbarn, der Einstellungsstopp sei missachtet und die Arbeitszeiten seien nicht eingehalten worden. Dass Mörlein als Bevollmächtigter genannt wird, findet Orth „moralisch nicht hinnehmbar. Ich war geschockt, als ich vor einigen Tagen davon gehört habe. Er hat Wissen, das kein anderer hat, das ist verwerflich. Meines Erachtens kann er jetzt im Immobilienbereich in Eppelheim kaum tätig werden.“

Gegen Interessen der Stadt

„Der Gemeinderat war sich immer einig, dass wir solche Bauten nicht wollen“, sagt der Fraktionssprecher der Eppelheimer Liste, Bernd Binsch, als unsere Zeitung ihn gestern telefonisch im Urlaub auf Fuerteventura erreicht. Schon beim Neubau in der Pestalozzistraße seien Baugrenzen überschritten worden. Auch das noch im Bau befindliche Haus in der Spitalstraße sei nicht in Ordnung. Dass Ex-Rathauschef Dieter Mörlein nun für Akin bevollmächtigt handeln soll, findet Binsch „unpassend“. Mörlein setzte sich damit „gegen die Interessen von Gemeinderat und Verwaltung“ ein.

Dagegen beteuert Dieter Mörlein: „Ich bin kein Bevollmächtigter der Akin Wohnbau GmbH. Ich habe nur eine Vollmacht für ein Bauprojekt in Heidelberg-Ziegelhausen.“, teilt der Vielgescholtene gestern telefonisch auf Anfrage unserer Zeitung mit. Seine Aufgabe sei es, „Unterlagen abzugeben und abzuholen sowie bei Fragen zur Verfügung zu stehen“.

In Eppelheim schalte er sich nicht mehr ein. Die Überschreitung des Bauplans beim Neubau in der Pestalozzistraße sieht Mörlein minimal. „Das fiel in meine Amtszeit. Dass nun gejammert wird, kann ich nicht verstehen. Da wird ein Riesenaufstand gemacht wegen ein paar Zentimetern. Was der Gemeinderat entschieden hat, habe ich ans Landratsamt weitergegeben. Der Gemeinderat schießt mit Kanonen auf Spatzen“, meint Mörlein, dass Eppelheim genau ein Jahr nach dem Amtsantritt seiner Nachfolgerin wohl noch keine Erfolge vorzuweisen hat. Mit dem Bauvorhaben in der Spitalstraße „habe ich nichts zu tun“.

Die Anschuldigungen gegen ihn seien „viel Getöse um nichts, wenn man mir jetzt ans Bein pinkelt, dann halte ich das aus“. Er störe sich allerdings an der Art und Weise, wie die Sache bekannt wurde. Dass Bürgermeisterin Patricia Rebmann das Schreiben des Landratsamts an die Fraktionen weitergegeben habe, sei eine „Sauerei“.

Bei Akin Wohnbau wollte telefonisch niemand etwas sagen. Unsere Fragen wurden aber per E-Mail beantwortet. Bezüglich Ex-Bürgermeister Mörlein könne man aufgrund von Datenschutzrichtlinien keine Auskunft gewähren, teilt Ali Akin in Vertretung von Geschäftsführer Ahmet Akin mit. Er bitte um Verständnis, „dass wir den Neubau in der Spitalstraße nicht kommentieren“.

Und Bürgermeisterin Patricia Rebmann äußert sich ohnehin sehr zurückhaltend, wenn es um Angelegenheiten geht, die mit ihrem Vorgänger im Zusammenhang stehen. Sie sagt nur so viel: „Ich versuche seit einem Jahr, dass die Menschen wieder Vertrauen in die Politik bekommen. Wenigstens in Eppelheim.“

