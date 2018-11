Gramm berichtet von Georgienreise

Eppelheim.Im September war eine Reisegruppe der evangelischen Kirchengemeinde zwei Wochen in Georgien unterwegs. Über diese Reise und das „unbekannte Georgien“ berichtet Martin Gramm am heutigen Donnerstag um 19.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus.

Zwischen Schwarzem Meer und Kaukasus gelegen, bietet Georgien – der „Balkon Europas“ – einen überraschenden Reichtum an Geschichte, Kultur, Natur und kulinarischen Genüssen, heißt es in der Pressemitteilung. Heute drängt die ehemals reichste Sowjetrepublik in Richtung Europa. Während vormals bedeutende Industriestandorte verfallen, wird andernorts an der Zukunft gebaut. Historische Zentren werden aufgepäppelt und futuristische Neubauten aus dem Boden gestampft: ein Kontrast zur Armut auf dem Land. Besuche bei der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde in Tiflis, eine Fahrt in die Region Swanetien an der Grenze zu Russland gehörten ebenso zum Programm der Reise wie Theateraufführungen des Thalia-Theaters Hamburg und des Badischen Staatstheaters Karlsruhe. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 22.11.2018